Bei „Brand“ in Hochhaus zwei Menschen gerettet

„Die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim hat mit dieser Übung gezeigt, dass sie mit Situationen Wohnungsbrand in hohen Häusern umgehen kann und wie sie einsatztechnisch zu arbeiten hat. Sie hat das angestrebte Ziel der Jahreshauptübung vollkommen erreicht“, so Unterkreisführer Roy Bergdoll bei seiner Bewertung im Feuerwehrgerätehaus Ilvesheim.

Eine durchaus realistische Ausgangslage wurde für die Jahreshauptübung gewählt: Ein Küchenbrand in einem Hochhaus im siebten Obergeschoss. Dichter Qualm tritt aus dem Geschoss. Eine Person hat sich auf den Balkon geflüchtet, eine weitere Person liegt bewusstlos vor der Wohnungstür im verrauchten Treppenhaus. Der Nachbar hatte die Feuerwehr gerufen und auch informiert, dass zwei Personen in der Wohnung seien.

Einsatzleiter Henn

Elmar Bourdon, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim, gab den zahlreichen Zuschauern an der Einsatzstelle Informationen zur Übung, wie beispielsweise eine verkürzte Angriffszeit. Insgesamt war die Feuerwehr der Inselgemeinde mit 39 Brandbekämpfern und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Über das Treppenhaus und die Drehleiter wurden die Personen gerettet, beziehungsweise der Brandherd bekämpft. Einsatzleiter der Übung war Oberbrandmeister Eric Henn, der auch Feuerwehrarzt im Kreisfeuerwehrverband ist.

Im Feuerwehrgerätehaus begrüßte Kommandant Elmar Bourdon zahlreiche Gäste , unter anderen Bürgermeister Andreas Metz, dessen Vorgänger Roland Esche, Gemeinderäte, Abordnungen benachbarter Feuerwehren, Vertreter des Stadtfeuerwehrverbandes Mannheim und Beamte des Polizeireviers Ladenburg. In der sich Nachbetrachtung erläuterte Einsatzleiter Eric Henn zunächst den baulichen Aufbau des Hochhauses.

Der Zuhörer erfuhr, dass es keine baulich getrennten Fluchtwege gebe und der zweite Rettungsweg von der Feuerwehr mittels Drehleiter vorgehalten wurde. Weiterhin beschrieb er ausführlich die ergriffenen Maßnahmen, wie die Aufgabenverteilung der Feuerwehrfahrzeuge, die Auswahl des Standortes der Drehleiter, die Ausrüstung der Trupps, die Aufstellung eines Lüfters, um das Treppenhaus rauchfrei zu bekommen. Henn ging auch auf die Rettung der Person auf dem Balkon über die Drehleiter und die Sicherung des Trupps in der Wohnung sowie die Errichtung eines Depots mit Atemsicherungstaschen ein. Er verwies auf die sehr hilfreichen „Checklisten für hohe Häuser“ der Ilvesheimer Feuerwehr hin, die in jedem Feuerwehrfahrzeug ausliegen.

Der Einsatzleiter informierte des Weiteren, dass die Ilvesheimer Feuerwehr bei einem tatsächlichen Einsatz in einem hohen Haus von der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg unterstützt werde. Mit dem Dank an die Familie Crnkovic für ihre Bereitschaft ihre Wohnung für die Übung zur Verfügung zu stellen und an die Einsatzmannschaft beendete er seine Ausführungen.

Unterkreisführer Roy Bergdoll informierte vor seiner Bewertung der Jahresübung über die Notwendigkeit solcher Übungen. Zum einen sei es wichtig, dass die benachbarten Wehren auch die Sonderobjekte der angrenzenden Gemeinde kennenlernen würden und wie sie im Ernstfall unterstützen könnten. Ein weiterer Grund sei die eigene Schlagkraft der Feuerwehr hochzuhalten.

Die bravourös gemeisterte Jahresübung war für Bürgermeister Andreas Metz ein Beweis für die Schlagkraft der Feuerwehr Ilvesheim. Das Ortsoberhaupt sprach die gute Altersverteilung und den guten Zusammenhalt der Feuerwehr Ilvesheim an. Mit Elmar Bourdon habe die Feuerwehr Ilvesheim einen sehr guten Kommandanten, der vorausschauend erkannte, dass Tagesalarmstärke eine Herausforderung darstelle, die demnächst dauerhaft und zuverlässig gelöst werde, informierte das Ortsoberhaupt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018