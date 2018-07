Beratung im Rathaus

Anzeige

Zum Kaffeenachmittag der Bürgerhilfe Ilvesheim waren wieder viele Mitmenschen ins evangelische Gemeindehaus gekommen, um einen unterhaltsamen Nachmittag in angenehmer Gesellschaft zu verbringen. Bei gemütlichen Plaudereien und intensivem Austausch an Neuigkeiten war das Angebot an Kaffee und selbst gebackenem Kuchen fast eine Nebensache. Zu Beginn der Veranstaltung entführte Roswitha Raupp die Anwesenden mit ihren Klangschalen in ein Reich aus Tönen und Klängen zur Entspannung, Ruhe und Wohlbefinden für Körper und Geist.

Im Anschluss daran informierte Birgit Haltrich über die Angebote des Pflegestützpunkts Rhein-Neckar-Kreis hier in Ilvesheim. Haltrich bietet in dieser Funktion ein breites Spektrum an Beratungsdiensten für ältere, hilfe- bzw. pflegebedürftige Menschen und ihre Bezugspersonen an. Birgit Haltrich steht mit Rat und Tat Mitbürgern zur Seite, wenn diese alleine nicht mehr weiter wissen und fachkundige Unterstützung benötigen – ihre Angebote sind unentgeltlich. Zu erreichen ist sie unter 06221/522-2699 oder per mail unter Birgit.Haltrich@Rhein-Neckar-Kreis.de. red