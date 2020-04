Bereits die 20. Patenschaft

Ingrid Hanohov und „Einkäufer“ Dean Dehoff. © Nachbarschaftshilfe

„Mit der Nachbarschaftshilfe arbeiten wir gerade an der 20. Patenschaft zwischen älterer Person und helfenden Händen“, sagt Thorsten Walther von der Nachbarschaftshilfe in Ilvesheim. In der Regel liefern die Paten ein- oder zweimal in der Woche Lebensmittel. Die älteste Kundin ist aktuell 96 Jahre alt. Man erlebe bei der Nachbarschaftshilfe sehr schöne Geschichten. „So hat sich eine Enkelin bei uns gemeldet, da ihre Oma jegliche Hilfe abgelehnt hat und sie selbst zu weit weg wohnt. Wir haben die Dame dann einfach mal spontan beliefert, was sehr positiv aufgenommen wurde“, berichtet Walther.

Viele Menschen nähmen das Angebot in Anspruch. Laut Walther liegt das an zwei Punkten: „Zum einen haben wir sehr früh ein breites Bündnis hier etabliert und vor allem auch die Sozialverbände und Kirchen ins Boot geholt, ein weiterer Faktor war die Bewerbung mit Flyern an alle Haushalte mit der Ansprache durch Bürgermeister Andreas Metz.“

Angestoßen wurde die Aktion von der Ilvesheimer SPD. „Unser Ortsverein freut sich sehr, dass die Nachbarschaftshilfe so eine breite Zustimmung über die Parteigrenzen hinweg gefunden hat“, so der Ortsvereins-Vorsitzende Simon Schubert. Die Nachbarschaftshilfe ist telefonisch unter 0621/18 06 56 02 oder per Mail unter nachbarschaftshilfe@spdilvesheim.de zu erreichen. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020