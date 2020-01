Besondere Ehrung für Bär und Sauer

Jahresberichte, Ehrungen und Beförderungen sowie zwei Wahlen prägten die Jahreshauptversammlung 2020 der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim. Im vergangenen Jahr wurden die Aktiven zu 81 Einsätzen (davon zehn Brand- und 21 Sturmeinsätze) gerufen, bei denen kein Kamerad verletzt wurde. Insgesamt zählt die Feuerwehr einschließlich Jugend- und Altersmannschaft 125 Blauröcke. Die Altersstruktur der Einsatzabteilung beträgt durchschnittlich 38,5 Jahre. 77 Kameraden davon 54 von der aktiven Wehr hieß Kommandant Elmar Bourdon im Feuerwehrgerätehaus willkommen.

Der Begrüßung folgte ein Ehrungs- und Beförderungsmarathon, der mit der Ehrung für 100-prozentigen Übungsbesuch und Jugendarbeit, abgeschlossene Lehrgänge und Beförderungen begann. Löschmeister Jochen Sauer erhielt die Ehrenmedaille der Jugendfeuerwehr Rhein-Neckar-Kreis für zwölf Jahre Dienst in der Jugendfeuerwehrarbeit. Die Auszeichnung nahm Kreisjugendfeuerwehrwart René Gieser vor, der der konstanten und nachhaltigen Jugendarbeit großen Respekt zollte.

Neues in der Organisation

Eine besondere Ehrung wurde dabei Egon Bär und Rolf Sauer zu teil, die das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold in besonderer Ausführung für 50 Jahre aktiven Dienst in der Einsatzabteilung erhielten. Egon Bär war Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr (JF) und engagiert sich seit über 30 Jahren als Koch im Küchenteam. Auch Rolf Sauer war Gründungsmitglied der JF. Er war auch rund 50 Jahre Schriftführer, Mitglied im Feuerwehrausschuss sowie jahrzehntelang Ausbilder im Unterkreis Ladenburg. Als ehrenamtlicher Kreis- und Kommunalpolitiker war er ein wichtiges Bindeglied zu den Verwaltungen. Bourdon: „Rolf, Du bist ein Glücksfall für die Gemeinde und für unsere Feuerwehr“. Die Ehrungen seitens der Feuerwehr nahm Kreisbrandmeister Patrick Janowski und Günter Tschitschke als stellvertretender Bürgermeister vor.

In seinem Jahresbericht brachte Bourdon die Anwesenden hinsichtlich Personalsituation, Übungen und Dienste sowie über Beiträge zum Vereinsleben auf den neusten Stand. Drei große Strukturentwicklungen (neues Ausbildungssystem, Ausschreibung Ersatzbeschaffung ELW1(Einsatzleitwagen) sowie Neubeschaffung und Ausbildung RTB1 (Rettungsboot)) wurden im Berichtszeitraum umgesetzt. Organisatorisch gibt es Neues mit Michael Riffner als Sprecher „Feuerwehrsport“, Julian Weisbrodt als Betreuer des Sachgebietes „Bilddokumentation“ und Lukas Voigt als neuer Jugendleiter.

Jugendwart Stefan Brünnle trug den Bericht der Jugendfeuerwehr vor. In dieser engagieren sich 27 Jugendliche, davon sind elf weiblich, das Durchschnittsalter beträgt elf Jahre. Er sprach die feuerwehrtechnische Ausbildung sowie weitere abwechslungsreiche Aktivitäten der Jugendlichen an.

Den Jahresbericht der Altersabteilung gab Ehrenkommandanten Eugen Rödel ab. Er informierte zunächst über den Personalstand (20 Kameraden). Die Aufgaben der Altersabteilung bestehen in der Unterstützung der Einsatzabteilung bei größeren Einsätzen und der Mithilfe bei Veranstaltungen. Kassier Adrian Spietzack legte den Kassenbericht vor. Ihm wurde seitens der Revisoren eine einwandfreie und ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt. Folglich wurde er einstimmig entlastet. Michael Sack wurde einstimmig per Akklamation zunächst für ein Jahr als neuer Schriftführer für den aus Altersgründen ausscheidenden Rolf Sauer gewählt. Ebenfalls einstimmig erfolgte die Wahl von Matthias Müller als Revisor.

Günter Tschitschke entrichtete Grüße und Dank seitens des erkrankten Bürgermeisters Andreas Metz. Er betonte, dass es wichtig sei, dass die Wehr stets über eine gute Ausrüstung verfüge. „Der Gemeinderat hat sich daher entschieden, einen ELW1 anzuschaffen, obwohl es dafür momentan keine Fördergelder gibt“, so Tschitschke. fase

