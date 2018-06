Beste Vorleser gekürt

Anzeige

Über 200 Schüler der Klassen 1- 4 der Friedrich-Ebert-Schule Ilvesheim nahmen am Lesewettbewerb teil. Auch Schüler der Schloss-Schule waren dabei. Der Lesewettbewerb wird von der Friedrich-Ebert-Schule, der Schloss-Schule, der Gemeindebücherei und der Heinrich-Vetter-Stiftung veranstaltet.

Für die Endrunde qualifizierten sich 24 Lesefreunde. Die Vorlesesieger der einzelnen Klassen: Magdalena Biedermann (1. Klasse), David Gläser (2. Klasse), Nele Gralla (3. Klasse). In der 4. Klasse gab es mit Paul Gentner und Philippe Sontheimer zwei Sieger. Die Siegerehrungen nahmen Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz und Regina Weibel vom Gemeindebibliothekteam vor. Antje Geiter überreichte jeweils einen zwanzig Eurobuchgutschein von der Heinrich-Vetter-Stiftung an die Erstplatzierten. Regina Weibel: „Alle Teilnehmer am Vorlesewettbewerb haben gewonnen und alle Endrundenteilnehmer erhalten eine Urkunde“.

Bürgermeister Andreas Metz dankte den Teilnehmer, dem Bücherei-Team Regina Weibel und Elisabeth Stroh, Beate Reuter (Lehrerin der Friedrich-Ebert-Schule), Direktorin der Schloss-Schule Stephanie Liebers, Antje Geiter sowie allen, die sich für den Vorlesewettbewerb engagierten.