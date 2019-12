Beteiligung der Bürger als Kostenfaktor

Es ist eines der Sanierungsvorhaben weit oben auf der Liste: die Mehrzweckhalle. Die Gemeinde möchte sie renovieren und hat dafür Fördermittel vom Land beantragt. Voraussetzung dafür, dass sie ausgezahlt werden, ist unter anderem ein Entwicklungskonzept, über das der Technische Ausschuss (TA) am Mittwoch entschieden hat. Dass dieses Thema Konfliktpotenzial bietet, zeigte sich in der Diskussion zuvor. Ein wichtiger Teil dieses Integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzeptes (IGEK) ist nämlich die Beteiligung der Bürger – ein erheblicher Kostenfaktor, der in den bisherigen Planungen nicht einkalkuliert ist.

Doch der Reihe nach: Die Gemeinde Ilvesheim nimmt an einem Sanierungsprogramm für Gebäude teil, das mit Geld vom Land gefördert wird. Sowohl öffentliche als auch private Gebäude können damit renoviert werden. Die Geltungsfläche umfasst unter anderem das Gebiet Feudenheimer Straße / Nördlich des Kanals (wir berichteten). Dort erhalten besonders Privatleute Zuschüsse für ihre Sanierungskosten. Auch die Mehrzweckhalle gehört zu den Gebäuden, welche die Gemeinde mithilfe von Zuschüssen ertüchtigen will. Wie die Verwaltung im TA noch einmal mitteilte, sind für die Mehrzweckhalle drei Millionen Euro Gesamtkosten angemeldet.

Bisher genehmigt sind 500 000 Euro Fördermittel, die bis 2022 abgerufen sein müssen. Die Gemeinde möchte den Zeitraum verlängern und erreichen, dass der Betrag noch etwas aufgestockt wird.

Blick auf die Gesamtgemeinde

Damit dies aber passiert, ist eine Verlängerung des Verfahrens nötig. Voraussetzung dafür ist nach Vorgaben des Regierungspräsidiums das so genannte IGEK. Dabei wird die gesamte Gemeinde in den Blick genommen: egal ob Wohnungsbestand, Versorgung mit Einzelhandel, Grünflächen oder Verkehrsinfrastruktur.

Der Auftrag für die Ausarbeitung dieses Konzepts geht an das Büro MVV Regioplan, das bisher das gesamte Sanierungsverfahren begleitet. Die Ausschuss-Mitglieder stimmten einstimmig dafür – allerdings nicht, ohne vorher noch zu disktieren.

Grund sind die Kosten. Ohne Bürgerbeteiligung liegen sie bei rund 30 000 Euro. „Da waren wir schon ein bisschen erstaunt“, sagte CDU-Fraktionschefin Katharina Kohlbrenner. Bürgermeister Andreas Metz hob hingegen die Vorteile eines solchen Konzeptes hervor. „Es ist wirklich sinnvoll, so etwas zu haben. Das hilft besonders, wenn man in Zukunft Anträge stellt.“

Verschiedene Meinungen gab es besonders über den Bürgerbeteiligungsprozess. Je nachdem, wie er gestaltet sein soll, variieren die Kosten. Die Bandbreite reicht von einer einfachen Informationsveranstaltung bis zu einem aufwendigen Verfahren mit verschiedenen Arbeitsgruppen. Das ist auch der Grund, weshalb dieser Prozess noch nicht in den Kosten aufgeführt ist. „Die Bürgerbeteiligung ist sehr wichtig. Wir müssen aber auch die Kosten im Blick haben“, sagte Kohlbrenner.

Ihre Befürchtung ist, dass bei den Bürgern Wünsche geweckt werden, die nachher nicht zu erfüllen sind. „Wir müssen das schon ein wenig steuern“, sagte sie. Diese Haltung sorgte bei der SPD für Stirnrunzeln. „Die Bürger müssen doch ihre Wünsche äußern dürfen“, sagte Rolf Sauer. „Das soll kein Maulkorb für die Bürger sein“, stellte Kohlbrenner klar. „Wir müssen einfach ehrlich sein.“ Die Frage, wie die Bürger genau beteiligt werden, soll bei der kommenden Klausurtagung thematisiert werden.

