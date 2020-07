Betrieb der Ilvesheimer Bücherei gesichert

Die Zukunft der Ilvesheimer Bibliothek ist gesichert. Wie Bürgermeister Andreas Metz am Montag mitteilte, haben sich alle Fraktionen im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung dafür ausgesprochen, den Betrieb der Gemeindebücherei weiterzuführen. Da die letzte verbliebene Mitarbeiterin Regina Weibel im August ausscheidet, wurde mit einer externen Fachkraft ein befristeter Vertrag bis zum Jahresende geschlossen, damit die Bibliothek geöffnet bleiben kann. „Es handelt sich um eine Diplom-Bibliothekarin, die nach einem Zeitungsbericht initiativ auf uns zugekommen ist. Sie übernimmt die Tätigkeit kommissarisch“, sagte Metz.

Die Übergangslösung soll nach der Vorstellung des Bürgermeisters nur bis zum Ende des Jahres greifen. „Wir hoffen, dass wir die beiden vakanten Stellen bis dahin besetzen können“, betonte er. Die Ausschreibung der Leitungs- und einer Assistenzstelle soll noch vor der Sommerpause erfolgen, so Metz.

Bis die Besetzung in der Bücherei wieder komplett ist, soll ein eingeschränkter Service an zwei Öffnungstagen angeboten werden. „Wir denken dabei an Dienstagnachmittag für die älteren Menschen und Samstagvormittag für Familien“, erläuterte Metz. Die genauen Uhrzeiten seien noch unklar. Um diesen Notbetrieb bewältigen zu können, habe auch der Freundeskreis zum Erhalt der Bibliothek, der sich Anfang des Jahres gegründet hatte, seine Unterstützung zugesagt.

Konzept noch unklar

Wie es inhaltlich mit der Bücherei weitergeht, ist weiterhin offen. „Der Gemeinderat fordert grundsätzlich eine Modernisierung der Angebote in der Bibliothek“, so Metz. Dabei gehe es unter anderem um die Bereitstellung von digitalen Medien. „Aufgrund der durch die Folgen der Pandemie unsicheren finanziellen Lage der Gemeinde müssen größere Investitionen jedoch vorerst verschoben werden. Durch die enormen Einbußen kann man zur Perspektive noch gar nichts sagen.“ Deshalb müsse nun zunächst geklärt werden, wie ein neues Konzept der Bücherei aussehen könnte und welche finanzielle Ausstattung sie erhalten soll oder kann.

