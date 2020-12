Betrieb des Hallenbades bis 2022?

Der bauliche Zustand des Ilvesheimer Hallenbades ist Thema im Technischen Ausschuss (TA) des Ilvesheimer Gemeinderats. In seiner kommenden Sitzung am Mittwoch, 2. Dezember, wird die Verwaltung das Gremium und die Öffentlichkeit über die aktuelle Situation in der Einrichtung informieren. Bei einer nicht-öffentlichen Begehung des Bades, bei der Mitglieder der Verwaltung sowie des Ausschusses dabei waren, kam die Bitte auf, die „Entstehung der aktuellen Situation in der zeitlichen Abfolge für die Öffentlichkeit noch einmal aufzuzeigen“.

Nach der Schließung des Freibades vor drei Jahren gibt es in Ilvesheim nur noch das Hallenbad. Es ist allerdings in keinem guten Zustand. Laut Verwaltung muss jedes Jahr ein Statiker vorbeikommen, um das Gebäude zu untersuchen. Erst dann wird das Bad für die jeweils kommende Saison wiedereröffnet. Nach derzeitigem Stand, so schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage zur Sitzung, könne das Hallenbad noch bis 2022 weiterbetrieben werden – allerdings nur, wenn keine unvorhersehbaren zusätzlichen Schäden auftreten würden.

Eine erste Analyse, die bereits aus dem Jahr 2008 stammt, zeigte zahlreiche Mängel im Hallenbad auf, die nicht nur die Schwimmbecken, sondern auch die Filteranlage, den Sanitärbereich und die Saunaanlagen betreffen. Vor diesem Hintergrund hatte der Gemeinderat nach einem intensiven Diskussionsprozess 2015 in einem Grundsatzbeschluss dafür gestimmt, ein Kombibad als Ersatzneubau für Hallen- und Freibad zu errichten, heißt es in der Vorlage der Verwaltung zur Sitzung des Technischen Ausschusses.

Auch aus 2015 stammt ein Bürgerentscheid für das Kombibad. Das neue Bad soll auf dem Gelände des alten Freibades in unmittelbarer Nähe zur „alla-hopp!“-Anlage entstehen. Das Vorhaben ist derzeit aber aufgeschoben – wegen der durch die Corona-Pandemie unklaren Finanzlage. Außerdem gibt es im 2019 neu gewählten Gemeinderat nur noch eine knappe Mehrheit für das Vorhaben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020