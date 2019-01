Betrunkener fährt gegen Hauswand

Ein betrunkener Fahrer eines Kleintransporters ist in Ilvesheim gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte eine Streife des Reviers Ladenburg den Mann zuvor dabei beobachtet, wie er am Dienstagnachmittag in der Kirchstraße mehrfach versuchte, seinen Sprinter zu wenden. Beim Rangieren stieß der 57-Jährige schließlich mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen eine Wand. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann betrunken war: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Seinen Führerschein musste der 57-Jährige direkt bei der Polizei lassen. Zudem steht ihm ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ins Haus. agö

