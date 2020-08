Betrunkener „regelt Verkehr“

Ein betrunkener Mann hat sich am Samstagnachmittag in Ilvesheim als Verkehrspolizist versucht. Wie die Polizei mitteilte, verständigte ein Zeuge gegen 14.20 Uhr die Beamten, da am Kreisverkehr zwischen Brücken- und Schlossstraße jemand den Verkehr „regeln“ und Fahrzeuge anhalten würde.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,8 Promille. Zunächst zeigte sich der Betrunkene einsichtig, doch dann schlug er nach einem Beamten. Dieser konnte den Angriff zwar abwehren, verletzte sich aber dabei. Während der Fahrt zum Polizeirevier Ladenburg spuckte der 51-jährige den Polizisten an, zudem beleidigte er beide Beamte. Im Krankenhaus wurde der Betrunkene behandelt, weil er zuvor mehrmals gestürzt war. Auch dort schlug er nach einem Polizei-Beamten. tge

