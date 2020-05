Betrunkener täuscht Ohnmacht vor

Dass das Tanken im betrunkenen Zustand schwer fallen kann, hat ein 51-jähriger Mann aus Ilvesheim am Donnerstag erfahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete eine Zeugin gegen 12 Uhr den Autofahrer, der an einer Tankstelle zunächst vergeblich versuchte, sein Auto mit Sprit zu befüllen und dann anschließend wegfuhr.

Anhand des Kennzeichens und der Videoaufzeichnungen der Tankstelle konnten Beamte des Polizeireviers Ladenburg den Mann samt seines Autos kurze Zeit später zu Hause ausfindig machen. Ein Alkoholtest ergab 2,3 Promille, außerdem hatte er keinen Führerschein. Er musste für eine Blutprobe aufs Revier. Dort gab er sich ziemlich uneinsichtig, täuschte einen Ohnmachtsanfall vor und beleidigte schließlich den Polizeiarzt. pol/tge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020