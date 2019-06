Bewaffneter Raubüberfall auf Bankfiliale

Ilvesheim.Am Dienstagmorgen ist eine Bankfiliale in Ilvesheim überfallen worden. Nach ersten Informationen der Polizei ging der Alarm kurz vor acht Uhr bei den Einsatzkräften ein. "Wir gehen von einem Echt-Alarm aus", so der Sprecher. Das Gebiet sei großräumig abgesperrt, um Gefahren für die Bevölkerung auszuschließen. Es sei durchaus möglich, dass sich der oder die Täter noch in der Bank befinden - aber dazu gebe es noch keine gesicherten Informationen. Spezialkräfte sowie ein großes Polizeiaufgebot sind vor Ort.

Weitere Informationen folgen. (pol/onja)