Bier einst in Bottichen gekühlt

Ein riesiges Zelt, Biergarnituren und Fahrgeschäfte, Wurfbuden sowie Stände von Ausstellern: Die Zeichen auf dem Ilvesheimer Kerweplatz sind schon jetzt untrüglich mit klarer Botschaft: Auf dem Gelände in Nachbarschaft zur alla hopp!-Anlage wird in einem großen Zelt gefeiert. Aber auch davor werden viele Bürger die Gesellschaft pflegen. Zudem locken Fahrgeschäfte Groß und Klein zu Spaßtouren. Angesagt ist von Freitag bis Montag, 31. Mai bis 3. Juni, das Insel-Fischerfest des Angelsportvereins (ASV) Ilvesheim.

Die T-Band und andere Musikgruppen, die für Stimmung sorgen werden, können in diesem Jahr ein Geburtstagsständchen auf die 50. Auflage des über die Grenzen hinaus bekannten Festes anstimmen. Im Jahre 1970 leistete der damalige AVS-Vorsitzende Hans Sommer mit seinem Team Pionierarbeit. Auf dem Kerweplatz stemmten die Vereinsmitglieder in Zusammenarbeit mit einem Zeltmeister das große Holzbalkenzelt in die Höhe. Die Dachplanen wurden auf die Balken genagelt. So hatten die zu erwartenden Gäste für das damals dreitägige Fest ein Dach über dem Kopf. Für das Backen der Fische nutzten die Angler alte Wäsche- und Schlachtkessel, welche mit Kohle geheizt wurden. Beim ersten Fest gingen Forellen, Merlan und Seelachsfilet über die Verkaufstheke. Der Zander aus Kanada kam erst Jahre später auf die Speisekarte.

Eisstangen geliefert

Bier indessen wurde von Beginn an ausgeschenkt – zunächst allerdings in Flaschen. Die Brauerei war gefordert. Sie musste neben den Zeltmöbeln und dem Flaschenbier auch Eisstangen für die Kühlung der Getränke liefern. Große Bottiche hat der Veranstalter mit Wasser gefüllt und zerstoßenes Eis hinzugegeben. Fertig war der Kühlschrank für den Gerstensaft. Alle Getränke wurden mit Ausnahme des Weins aus der Flasche konsumiert. Die zahlreichen Besucher nahmen sich ein gekühltes Bierchen gerne zur Brust, vermutlich auch mehrere. „Der Bierumsatz der ersten Jahre konnte nie mehr erreicht werden, trotz nunmehr vier Festtagen und höherer Besucherzahl“, blickt der Verein zurück.

Viel Überzeugungsarbeit hatte der damalige Vorsitzende Hans Sommer – seit 1989 Ehrenvorsitzender – leisten müssen. Es hat sich gelohnt. Das Fischerfest entwickelte sich zu einem Magneten und ist natürlich auch eine sprudelnde Einnahmequelle für den Verein. Rolf Sauer, der 1989 das Amt von Sommer übernahm, hat in seiner nun 30-jährigen Amtszeit die Strukturen des Festes sukzessive verbessert und es zu einem Event mit regionaler Bedeutung gemacht.

Am Freitag, 31. Mai, wird Sauer die Jubiläumsfeier gegen 20 Uhr offiziell eröffnen. Gäste, die bereits ab 16.30 Uhr willkommen sind, werden von den Newwlfezza mit Guggemusik auf die vier tollen Tage im Zeichen des Schuppentiers eingestimmt. Die Dance Company von der Spielvereinigung Ilvesheim begibt sich auf die Bühne für eine Tanzdarbietung. Gute-Laune-Musik stimmt den Abend über die Band Party Fritteuse an.

Für die Unterhaltung sind am Samstag die Groove Monkeys, am Sonntag die Fuchshecker und am Montag die T-Band verantwortlich. Und wenn am Montagabend das Feuerwerk über der Altneckarschleife den krachenden Schlussstrich unter das 50. Insel-Fischerfest zieht, dann sind wieder große Mengen an Zander, Forellen, Merlane und Seelachsfilets verzehrt worden.

