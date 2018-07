Bildband voller Kreativität

Anzeige

Zum 1250. Jubiläum der Gemeinde Ilvesheim vor zwei Jahren brachten sich die Ginkgos mit einem kreativen Kunstprojekt ein. Sie boten zwei unterschiedlich große, hölzerne Fische samt einer Grundplatte, die die Neckarschleife stilisiert, sowie Schmirgelpapier und zwei Metallhaltern an. Die sogenannten IlveFische waren der Ausgangspunkt für Kunstprojekte der verschiedensten Ausprägungen. Diese haben Ginkgos fotografiert und in einem Bildband verewigt, der jetzt Bürgermeister Andreas Metz übergeben wurde.

Das Gemeindeoberhaupt würdigte das Engagement der Gruppe im Jubiläumsjahr und die Produktion des bunten Bildbands, für den Elke Lüdtke und Margarete Zitzelsberger verantwortlich zeichneten. „Wir sind sehr stolz und glücklich, dass so viele individuelle kreative Gestaltungen dabei entstanden sind“, ließ Margarete Zitzelsberger die Aktion Revue passieren. Eine bunte Vielfalt entstand durch Bemalen, Bekleben oder Bedrucken. Besonders die Köpfe der Kinder rauchten. Krippen, Kindergärten und die Schule hatten ebenso wie auch das Senioren-Stift Heinrich Vetter rund 1000 Pakete mit IlveFischen zur Gestaltung gratis erhalten. Der Rest wurde in Anlehnung an das 1250. Jubiläum für 12,50 Euro verkauft.

Die Idee hatten die Ginkgos geboren, Wolfgang Potsch hat die Aktion designed. Der Begriff IlveFische ist abgeleitet von den besonderen Merkmalen der Inselgemeinde Ilvesheim, wie Wasser, Neckar, Fischerdorf und Neckarfische.