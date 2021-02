Blaulicht als Notruf: Freiwillige Feuerwehren dürfen nicht üben

Neckar-Bergstraße.Mehrere Freiwillige Feuerwehren in der Region haben mit Blaulicht auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Wegen der Corona-Pandemie ruht der Übungs- und Ausbildungsdienst seit Monaten. Dennoch stehen die Brandschützer rund um die Uhr in Notfällen zur Verfügung. Die Feuerwehr in Ilvesheim hat daher all ihre im Gerätehaus stehenden Wagen blau leuchten lassen und ein Video davon ins Internet gestellt. Unter anderem Heddesheim, Schriesheim und Ladenburg haben bereits nachgezogen. Auch die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen plant, mitzumachen, teilte der Kommandant auf Anfrage mit. Unter dem Begriff #bluelightfirestation (dt. etwa Blaulicht in der Feuerwache) veröffentlichen aktuell viele Feuerwehren in Deutschland Videos oder Bilder zu dem Thema. tge/hje

