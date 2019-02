Brandverursacher bleibt unbekannt

Gut drei Wochen nach dem Brand im Keller des Seniorenstifts Heinrich Vetter in Ilvesheim hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Der Verursacher konnte demnach nicht gefunden werden, teilte der zuständige Brandermittler auf „MM“-Nachfrage gestern mit.

„Wir haben jetzt allerdings auch keine weiteren Ermittlungsansätze mehr“, betonte er. Gespräche mit den Bewohnern hätten keine sachdienlichen Hinweise ergeben. Ein anfänglicher Tatverdacht aufgrund einer Zeugenaussage habe sich schnell zerschlagen. „Zum fraglichen Zeitpunkt war offenbar außer dem Täter niemand in der Nähe dieses Kellers, es hat also niemand etwas gesehen“, sagte der Beamte. Die Polizei schließt nicht aus, dass Streitigkeiten unter Bewohnern Hintergrund sein könnten. Abschließend bestätigen konnten die Ermittlungen dies allerdings nicht. Jedoch sei es bereits in der Vergangenheit in dem Gebäude zu kleineren Sachbeschädigungen wie zugeklebten Türschlössern gekommen: „Die Kollegen vom Streifendienst waren deswegen schon ein paar Mal dort.“

Bei dem Brand am Abend des 21. Januar hatte ein Unbekannter in einem der hinteren Kellerräume einen Sack mit Wäscheklammern angezündet, der auf einen Klapp-Ständer fiel. Ein daneben deponierter Plastikkorb wurde von der Hitze in Mitleidenschaft gezogen und schmolz zum Teil. Bei der ersten Sichtung war daher zunächst der Eindruck entstanden, jemand habe versucht, den Wäschekorb in Brand zu setzen.

„Wäre von selbst ausgegangen“

Klar ist für den Ermittler: „Das wäre von selbst wieder ausgegangen.“ Weder Örtlichkeit noch Gegenstände seien geeignet gewesen, dass sich das Feuer ausgebreitet hätte. Die Polizei spricht daher nicht von Brandstiftung, sondern von „Sachbeschädigung durch Brandlegung“.

Verletzt wurde niemand. Weil die Ilvesheimer Feuerwehr gerade ihre Jahreshauptversammlung im Gerätehaus abhielt, war fast die komplette Mannschaft nach wenigen Minuten vor Ort. Während der kleine Brand rasch gelöscht war, beschäftigten vor allem Lüftungsmaßnahmen die Helfer. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei gestern auf rund 11 000 Euro. Grund dafür seien Rußablagerungen an den Wänden sowie an den Geräten im benachbarten Waschraum.

Bereits im Juni 2018 hatte es im Keller des Seniorenstifts gebrannt. Seinerzeit musste das Gebäude, in dem sich außer den Seniorenwohnungen auch das Johanniter-Pflegezentrum befindet, wegen der Rauchschwaden evakuiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 000 Euro. Die Ursache ist nach wie vor unklar.

