Bücherei bietet Flohmarkt an

Die Ilvesheimer Bücherei ist ab Dienstag, 4. August, in den Sommerferien. Zwei Wochen später geht es mit veränderten Öffnungszeiten wieder los. Das teilte Regina Weibel, Leiterin der Bibliothek, mit. Der Beginn der Sommerpause markiert zugleich ihren Abschied von der Einrichtung. Für die Zeit nach der zweiwöchigen Pause wurde eine externe Fachkraft – befristet bis Jahresende – eingestellt (wir berichteten).

Zum Abschluss gibt es noch einen Flohmarkt und ein kleines Bücherfest – und zwar von Dienstag, 28. Juli, bis Samstag, 1. August. Ausnahme ist der Freitag, an dem Tag bleibt die Bücherei geschlossen. Blaue Bücherkisten laden verteilt in der Bücherei zum Stöbern ein. Die Besucher werden gebeten, an eine Maske und die Abstandsregeln zu denken. Desinfektionsmittel steht bereit. tge

