„Bücherei erhalten“

Der Anfang des Jahres gegründete Freundeskreis Bücherei hat eine Unterschriftensammlung gestartet. Das teilten die Initiatoren mit. Sie engagieren sich nach eigenen Angaben für den Erhalt der Gemeindebücherei Ilvesheim. „Wir befürchten, dass die Vertagung im Gemeinderat die Fortführung des Bibliotheksbetriebs auf absehbare Zeit unmöglich macht“, schreiben sie.

Das Ortsparlament hatte in seiner Sitzung vom 7. Mai mehrheitlich die Vertagung eines Antrags der Grünen beschlossen. Dieser hatte einen Erhalt der Bibliothek gefordert. Wegen der zu erwartenden Einbußen bei den Steuereinnahmen könne man derzeit nicht seriös über Neueinstellungen und eine nahtlose Fortführung des Betriebs sprechen, so der Tenor der Sitzung. Voraussichtlich ab August ist die letzte verbleibende Stelle in der Bibliothek vakant.

„Mit unserer Unterschrift fordern wir daher den Gemeinderat auf, schnellstmöglich eine Lösung zu finden, um die Gemeindebibliothek langfristig zu erhalten“, heißt es unter anderem im Begleitschreiben zur Unterschriftenliste. Exemplare liegen aus in der Nord- und Schloss-Apotheke, der Konditorei Schokoladengarten, im Salon Kamm & Schere, in der Postagentur Ilvesheim und in der Bücherei. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020