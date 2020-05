Büchereien öffnen wieder

In der Gemeindebücherei Heddesheim gelten ab Dienstag, 5. Mai, wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Das teilte die Gemeinde mit. Diese sind dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 sowie von 14 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Montags ist die Bücherei geschlossen.

Die Ilvesheimer Bibliothek wird voraussichtlich auch am Dienstag, 5. Mai, wieder öffnen – allerdings unter dem Vorbehalt, dass die bestellten Infektionsschutzwände rechtzeitig eintreffen und die geforderten Hygienestandards eingehalten werden können. Das teilte Regina Weibel, Mitarbeiterin der Bücherei, mit. Allerdings gibt es veränderte Öffnungszeiten. Ab der Woche vom 5. Mai an (Kalenderwoche 19) ist die Bücherei nur noch alle 14 Tage geöffnet, dafür aber immer fünf Tage – und zwar dienstags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr. Die Bücherei hat dann also in der 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31. und 33. Kalenderwoche geöffnet. Ab der 34. Kalenderwoche (17. bis 21. August) geht die Bücherei in Sommerferien. agö/tge

