Bühne und Marktplatz für die Schüler?

Die Umgestaltung des Außengeländes der Friedrich-Ebert-Schule ist am heutigen Donnerstag, 22. November, erneut Thema im Ilvesheimer Gemeinderat. Vor einem Jahr hat das Gremium ein Fachbüro mit der Überplanung des Areals beauftragt. Das Ergebnis ist ein Plan, der auf sieben Modulen basiert, die zeitversetzt realisiert werden können. Die Kosten addierten sich auf fast 500 000 Euro, die in folgenden Beratungen leicht abgespeckt wurden.

Eine aktualisierte Planung wurde vor zwei Wochen im Technischen Ausschuss nichtöffentlich beraten. Die Empfehlung einer modularen Umsetzung erfolgt jetzt öffentlich im Gemeinderat. Entsprechend fällt der Beschlussvorschlag der Verwaltung aus. Danach wird geraten, für 2019 die Module 1,2,4 und 7 umzusetzen. Dahinter verbirgt sich der Zugangsbereich nebst einem neuen Fahrradabstellplatz, ein zentraler Bereich mit Piazzetta (kleiner Marktplatz) und Spielzone, eine kleine Bühne und ein barrierefreier Zugang nebst einem grünen Klassenzimmer. Die Kosten für diese Variante belaufen sich auf 210 000 Euro brutto zuzüglich Baunebenkosten. Das Interesse an gärtnergepflegten Grabfeldern bleibt in der Gemeinde groß. Deshalb soll auf dem Friedhof Mitte erweitert werden. Das kann durch Entfernen einer Hecke geschehen und nach Ablauf von Laufzeiten von Reihengräbern. Die Arbeiten sollen durch die Genossenschaft der badischen Friedhofsgärtner ausgeführt werden. Dies sind die Vorschläge der Verwaltung.

Der Rat hat darüber zu befinden – ebenso wie über einen Antrag der CDU-Fraktion. Die Christdemokraten plädieren für bauliche Änderungen an Unterführungen und Gehwegübergängen in der Kommune. Die Schranken sollen so verändert werden, dass auch Radanhänger ohne Probleme durchpassen, regt die Fraktion an.

Weitere Punkte sind: Fragen und Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse, Anregungen von Bürgern, Kostenfeststellung der Sanierung des Festplatzes im Schlossfeld, Parzellierung von Grundstücken im Bereich des Schlossfeldes und Bekanntgaben. neu

