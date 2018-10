Bürger im Bus zum Fluss

Auch nach fast 20 Jahren ist keine SPD-Ortsrundfahrt durch Ilvesheim mit dem Fraktionsvorsitzender Rolf Sauer wie die andere. Über 30 interessierte Bürger nahmen das rund 90-minütige Angebot der traditionellen Bustour durch die Inselgemeinde an. Sie erfuhren sowohl Geschichtliches als auch Aktuelles über ihre Heimatgemeinde. Neben bekannten Gesichtern begrüßte Sauer auch neue Teilnehmer. Jüngster war Fynn (fünf Jahre), der mit seinen Großeltern dabei war und die Ortsrundfahrt klasse fand.

Als erstes Ziel wurde die Kanalsiedlung in Ilvesheim angefahren, die in den Jahren 1930 bis 1938 gebaut worden war. Auf dem Areal befand sich früher eine Ziegelei, später entstanden dort Gemeindewohnungen. Und letztendlich wurde das Gelände verkauft – jetzt stehen hier Neubauten, berichtete „Reiseleiter“ Rolf Sauer. Er sprach auch die einst dort untergebrachten Flüchtlinge, die Neckarschleife sowie die Treidelzug-Zeiten an.

Als Manko sieht Rolf Sauer, dass der Neckar als Fluss für Kinder durch die Steilufer „nicht erlebbar“ ist. Die Flachufer sind Naturschutzgebiet und dürfen nicht betreten werden. Die Ilvesheimer SPD unterstützt Pläne für eine Flachstelle oberhalb der Seckenheimer Brücke. Über die Feudenheimer Straße (Fahrradstreifen wurden eingezeichnet) fuhr der Bus dann in Richtung Neubaugebiet Mahrgrund II. Sauer wies auf den Grünzug in unmittelbarer Nähe des Kinderhauses „Sonnenburg“ hin, der sich durch das Neubaugebiet Richtung Norden zieht.

Von den Erlösen des Grundstücks-Verkaufs des Neubaugebiets wurden die Erschließungskosten für das Gebiet selbst, der Bau des Kinderhauses „Sonnenburg“ sowie der Erweiterungsbau der Grundschule finanziert. Sauer betonte, dass die Rücklagen Anfang des Jahres acht Millionen Euro betrugen. Teilweise sollte dieses Geld in das Großprojekt „Kombibad“ investiert werden, führte er aus. Bei einem weiteren Halt informierte er über das Regine-Kaufmann-Haus, über das Seniorenstift Heinrich Vetter, das Kinderhaus „Zauberlehrling“ und über die Heinrich-Vetter-Stiftung.

Erläuterungen zum Friedhof

Im weiteren Verlauf der Fahrt berichtete der Sozialdemokrat über die beiden kleinen Wäldchen, die Tongruben, die Mahrhöhe (102 Meter), den Baumlehrpfad (mit rund 170 Bäumen), der auf Initiative des SPD-Ortsvereines entstand und von der Bevölkerung gut angenommen wird, sowie über den Weiher Mahrhöhe, der völlig verschlammt war und mit einem großen Aufwand vom Angelsportverein Ilvesheim mit Unterstützung der Gemeinde entschlammt wurde.

Am Friedhof-Nord erläuterte Sauer ausführlich die Beweggründe für den Bau des Friedhofs Nord sowie das angedachte Erweiterungsfeld und kam dann auf die sich verändernde Bestattungskultur zu sprechen. Durch die vermehrte Nachfrage nach anonymen Urnengräbern und die sinkende Nachfrage nach Familiengräbern entstand viel Platz auf dem Friedhof. Gut angenommen werden auch die gärtnergepflegten Grabfelder, ließ Rolf Sauer wissen. Er informierte, dass bald im Friedhof-Nord Baumbestattungen eingeführt werden und sich ein abgegrenzter Kleintierfriedhof andeutet. Die schrittweise und kostengünstige Umgestaltung des Friedhofes wird letztlich auch zu Kosteneinsparungen führen.

Das investierte Geld der Gemeinde (ca. 1,3 Millionen Euro) für das Neckarstadion mit Kunstrasen hat sich gelohnt, ließ Sauer dort wissen. Er betonte den umfangeichen Sportbetrieb und die ehrenamtliche Arbeit der Spielvereinigung 03 Ilvesheim. Anschließend ging der „Reiseführer“ ausführlich auf die Schwimmhalle mit Außen- und Kinderbecken sowie Rutsche (Kombibad) ein. Er erläuterte die Wichtigkeit eines Ganzjahresbades für die Gemeinde und die Finanzierbarkeit des Kombibades aus Sicht des SPD- Ortsvereines. Eine Sanierung von Hallen- und Freibad würde noch teurer kommen. Beim Bürgerhaus „Hirsch“ endete die Ortsrundfahrt mit Kaffee und Kuchen.

