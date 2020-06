Bürger können jetzt Fragebogen ausfüllen

Es war schon mehrmals Thema im Gemeinderat, jetzt kommt es auch zu den Bürgern: Die Rede ist vom IGEK. Hinter der Abkürzung steht ein Konzept, das die städtebaulichen Stärken und Schwächen des Ortes bewerten soll. Das Besondere daran ist, dass die Bürger eingebunden werden.

Deshalb hat die Kommune einen Fragebogen konzipiert, der jetzt ausliegt. Die Bürger können ihn im Rathaus abholen oder von der Internetseite der Gemeinde herunterladen. Auch dem Mitteilungsblatt der Gemeinde liegt er bei.

Bürgermeister Andreas Metz forderte die Bürger auf, die Möglichkeit der Teilhabe zu nutzen. Unter anderem wies er in einem auf dem sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichten Video darauf hin. Ursprünglich war eine umfangreichere Form der Bürgerbeteiligung vorgesehen. Die Corona-Pandemie machte diesen Planungen allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Dennoch hofft die Verwaltung, die Ergebnisse der Umfrage im Herbst in einem etwas größeren Rahmen präsentieren zu können. „Sollte es dann wieder möglich sein, werden die Ergebnisse in einer Einwohnerversammlung oder in Workshops mit Verwaltung, Gemeinderat und allen Interessierten vorgestellt und beraten“, so Rathauschef Metz.

Wichtig ist das Konzept vor allem deshalb, weil es die Voraussetzung für Fördermittel vom Land ist. Konkret geht es um die Sanierung der Mehrzweckhalle, die voraussichtlich mehr als drei Millionen Euro kosten wird. Ein gewisser Förderbetrag ist vom Land bereits bewilligt worden, allerdings erhofft sich die Gemeinde durch das Konzept eine Aufstockung der Mittel sowie eine Verlängerung des Förderzeitraums.

Info: Direktlink zum Fragebogen https://bit.ly/2Mjy74J

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020