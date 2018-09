Bürger vermisst eine Million Euro

„Wo ist die Million Euro“? Ein Besucher der Ratssitzung, der den aktuellen Haushalt studiert hatte, vermisste Einnahmen in dieser Höhe. Für den Bürger war dies ein Rätsel, mit dem er den Gemeinderat konfrontierte. Bürgermeister Andreas Metz konnte darauf keine Antwort geben, versprach aber den Kämmerer mit dieser Frage nach dessen Rückkehr aus dem Urlaub zu konfrontieren. Auf Nachfrage des „MM“ versicherte Metz, dass die Angelegenheit am Montag geprüft werde. Er könne sich vorstellen, dass nicht alle Positionen aufgelistet wurden, spekulierte das Ortsoberhaupt. Auch ein Zahlendreher sei möglich, so Metz. neu

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018