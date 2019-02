Bürgerhilfe lädt zu Kaffeenachmittag

Die Bürgerhilfe Ilvesheim lädt zu einem Kaffeenachmittag ein. Das Programm steht ganz unter dem Motto „märchenhaft“. Die Gäste können sich an einer Darbietung der Tänzerin Ruyat erfreuen und ihr Wissen über die Märchen ihrer Kindheit bei einem Quiz unter Beweis stellen. Der Nachmittag mit Kaffee, Tee und selbst gebackenen Kuchen findet am Dienstag, 19. Februar, von 14 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Neuen Schulstraße 10 statt. Der Verein holt auch Bürger ab. Die Bürgerhilfe Ilvesheim bittet um Anmeldung unter 0621-49660-555 oder per Mail an Ilvesheimer.Buergerhilfe@gmx.de. lkb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019