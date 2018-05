Bürgerhilfe lädt zum Kaffeenachmittag

Anzeige

Die Ilvesheimer Bürgerhilfe (IBH) lädt am Dienstag, 12. Juni, zum Kaffeenachmittag ein. Die Gäste sind von 14 bis 16 Uhr in das evangelische Gemeindehaus, Neue Schulstraße 10, eingeladen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich Interessenten anmelden unter 0621-49660-555 oder Ilvesheimer.Buergerhilfe@gmx.de. Die Besucher erwartet ein gemütlicher Nachmittag mit reichlich Zeit für Gespräche. Kaffee, Tee und Kuchen werden angeboten. Roswitha Raupp wird die Klangschalen zum Schwingen bringen. Birgit Haltrich informiert über das Angebot des Pflegestützpunkts Rhein-Neckar hier in der Gemeinde. Wer abgeholt werden will, sollte dem Veranstalter Bescheid geben. neu