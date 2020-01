Bürgerhilfe lädt zum Stammtisch

Die Ilvesheimer Bürgerhilfe lädt zu ihrem Stammtisch ein. Er findet am Dienstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr im Gasthaus „Schloss Mediterran“ in Seckenheim statt. Es liegt in der Hauptstraße 68. Zudem informiert der Verein über seine Sprechstunden. Persönliche Treffen finden immer dienstags zwischen 14 und 15 Uhr im Ilvesheimer Rathaus statt. Sie können derzeit aber nur nach vorheriger Anmeldung in Anspruch genommen werden.

Telefonisch erreicht man die Bürgerhilfe von Montag bis Freitag zwischen 14 und 16 Uhr unter den Telefonnummern 0621/49 66 05 55 oder 0157/57 94 20 92. Die Postadresse des Vereins-Büros lautet „Ilvesheimer Bürgerhilfe e.V. im Seniorenbüro der Gemeinde Ilvesheim, Schlossstraße 9, 68549 Ilvesheim“, die Mailadresse Ilvesheimer.Buergerhilfe@gmx.de. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020