Bürgerhilfe packt 120 Tüten für Menschen in Not

Bedürftigen Mitmenschen in Ilvesheim, die etwas abseits des Lebens in der Gemeinde stehen, eine Freude zu bereiten, ist „eigentlich“ ganz einfach. 120 Weihnachtstüten – 60 mit Lebensmitteln und 60 mit Drogerieartikel – füllten die Ehrenamtlichen der Ilvesheimer Bürgerhilfe (IBH) bei ihrer aktuellen Weihnachtsaktion. Gemeindesozialarbeiterin Elke Urbanski wird die Verteilung an Bedürftige übernehmen: Sie weiß am besten, wer was benötigt.

„Wir haben 160 Gewerbetreibende in Ilvesheim und Umgebung angeschrieben, rund 30 haben sich an der Weihnachtspäckchenaktion beteiligt“, erläuterte IBH-Mitglied Eckhard Wagner bei der Übergabe. Auch Privatleute steuerten Geld- und Sachspenden bei. Dank der großzügigen Unterstützung wurden 20 Tüten mehr als im Vorjahr gefüllt. Zudem konnte die IBH Gutscheine, überwiegend für Kinderkleidung und -schuhe, übergeben. Den Gesamtwert der Gutscheine bezifferte Wagner auf 2500 Euro. Zu diesem Erfolg beigetragen haben zwei große Einzelspenden, 5000 Euro von der BASF und 2000 Euro von der Bäckerei K&U. Für 2020 stellte die BASF bereits 3000 Euro für ein weiteres Projekt zur Verfügung.

Überwältigt und erfreut zeigte sich Sozialarbeiterin Elke Urbanski bei der Übergabe. An einem einzigen Tag werde sie alle Tüten verteilen. Der Bedarf sei groß. Sie berichtete sowohl von Menschen in besonders schwierigen Lebenssituationen als auch von jenen, deren Not dank (Geld-)Spenden gemildert werden konnte. Der Bürgerhilfe dankte sie für deren ehrenamtliches Engagement ebenso wie den Spendern.

„Wichtig, den Bedarf zu sehen“

Bürgermeister Andreas Metz zeigte sich von der Vielzahl der Weihnachtstüten beeindruckt: „Für eine Gesellschaft und Gemeinschaft ist auch wichtig, den Bedarf und die Not zu sehen und bereit zu sein, zu helfen.“ Elke Urbanski informiere ihn regelmäßig über bewegende Einzelschicksale in der Gemeinde. Die Aktion könne anderen ein gutes Beispiel geben, Hilfe sei auf vielerlei Art möglich. In diesem Zusammenhang erwähnte Metz die erfolgreiche Teilnahme der IBH am Gewinnspiel MVV Sponsoringfonds. Er dankte der Bürgerhilfe und den Spendern für die tolle Aktion. Wie Wagner informierte, soll auch der Preis aus dem Gewinnspiel Bedürftigen zugutekommen.

Die IBH ist als gemeinnützige Organisation anerkannt. Sie finanziert sich durch Spenden und wird aus Mitteln der Gemeinde sowie der gesetzlichen Pflegeversicherung unterstützt. Ihre Hauptaufgabe liegt bei der Nachbarschaftshilfe. fase

Info: Mehr über die Bürgerhilfe: bit.ly/2YxYbOV

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019