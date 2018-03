Bürgermeister freut sich über deutsche Künstlerin

Anzeige

Anlässlich der letzten InselArt lud die Künstlervereinigung Chécy CLE (Chécy Libre Expression) die Ilvesheimer Künstlerin Janne Heisel dazu ein, ihre Werke auf ihrer Ausstellung in Chécy zu präsentieren. Zusammen mit anderen Künstlern hat Janne Heisel ihre Kunst im Espace George Sand ausgestellt. Die Vernissage fand in Anwesenheit von Bürgermeister Jean Vincent Valliès, mehreren Gemeinderäten und verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens statt. Die Präsidentin des CLE, Claudine Bougas, stellte in ihrer Willkommensrede die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler vor und erinnerte an den Stellenwert der Kunst in all ihren Facetten und an ihren Einfluss auf unsere Gesellschaft.

Valliès unterstreicht Bedeutung

Bürgermeister Valliès unterstrich ebenfalls die Bedeutung dieses künstlerischen Ereignisses für die Gemeinschaft. Er betonte seine Freude über die Anwesenheit einer deutschen Künstlerin und seinen Wunsch nach einer noch engeren Zusammenarbeit der Vereine, um das schon jetzt gezeigte Niveau der Ausstellung noch weiter zu steigern.

Mehr als 200 Schüler aus Chécy entdecken hier die Kunst – und all dies ohne Museumsbesuch. 17 Schulklassen – von der Vorschule bis zur Oberstufe – können so vormittags mit ihren Lehrkräften die ausgestellten Werke bewundern. Häufig ist dies ihr erster Kontakt mit einem Kunstwerk und dessen Schöpfer.