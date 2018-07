Bürgermeister will die Pläne fürs Bad noch nicht zerreißen

Anzeige

Den Parlamentarischen Geschäftsführer Sckerl stimmt diese Entwicklung bedenklich. Es dürfe nicht sein, so Sckerl, dass Kommunen nicht mehr investieren können. Er will das System überprüfen lassen. SPD-Fraktionssprecher Rolf Sauer kritisiert die Kommunalaufsicht, die offensichtlich plane, den Haushalt nur ohne die mittelfristig erforderliche Kreditaufnahme für das Kombibad zu genehmigen. Die endgültige Entscheidung „muss dann ausreichend begründet sein, da die Gemeinde Ilvesheim in den vergangenen Jahrzehnten stets sicher und korrekt plante“, führt Sauer aus. Er erinnert an Projekte wie das Sportzentrum, an Sporthallen, das Frei- und das Hallenbad, ohne dass Ilvesheim in den finanziellen Ruin getrieben wurde. Sollte, so Sauer, die Kommunalaufsicht die Kreditaufnahme nicht bestätigen, müsse sie sich fragen lassen, weshalb die Haushaltspläne aus den vergangenen Jahren nicht ebenfalls abgelehnt wurden. Da diese bereits Kreditaufnahmen beinhalteten.

Laut Günter Tschitschke (Freie Wähler) seien die Verwaltung und der Gemeinderat mehr denn je gefordert, die im Haushalt ausgewiesenen Defizite der nächsten Jahre in den Griff zu bekommen. Nach wie vor sei Ilvesheim schuldenfrei. Doch man müsse sich künftig von Luxusvarianten, wie die Ertüchtigung des Schulhofs für geplante 420 000 Euro, verabschieden, so seine Aussage. Der derzeitigen Situation stehe man, so Tschitschke, in keinster Weise machtlos gegenüber. Die CDU fühlt sich in der Ablehnung des Kombibads bestätigt. Dazu CDU-Fraktionssprecherin Katharina Kohlbrenner: „Die seit Jahren defizitäre Lage des Haushalts, das Aufbrauchen der Rücklagen in kurzer Zeit und die enorm gestiegenen Kosten für das Bad lassen keinen anderen Schluss zu“. Die Mehrheit des Gemeinderats, so Kohlbrenner, habe diese Entwicklung und ihre Folgen nicht erkannt. Sie befürchtet, dass durch eine Investition in dieser Höhe die Gemeinde ihre Handlungsfähigkeit verlieren würde.

Für den Grünen-Fraktionssprecher Michael Haug zeigt die Ablehnung durch das Kommunalrechtsamt, dass die Planungen für das Kombibad nie realistisch umsetzbar gewesen seien. „Das ist verheerend für die Gemeinde, denn allein die Konzeption des Kombibads hat uns Unsummen gekostet“, führt Haug aus. „Geld, das nun fehlt, um das Freibad zu bauen, für das wir Grüne immer gestritten haben“, so Haug weiter. Die Gemeinde brauche ein Bad, aber es müsse zu ihr passen, so Haug.

