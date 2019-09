Bürgertag im Rathaus

Das Thema „Ortsbläddl“, wie Monika Ottinger das Amtsblatt liebevoll nannte, stieg vom fünften auf den zweiten Tagesordnungspunkt der Vereinsvertretersitzung, „damit sich die Familie Weik nicht die ganze Sitzung anhören muss“, so die zweite Vorsitzende des MGV Aurelia zur Erklärung. Den wahren Grund aber nannte Hans Weik dann: „Weil Dortmund spielt!“ Doch bevor Weik die Neuerungen vorstellen konnte, erklärte Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz in einem kurzen Vortrag die Absicht, das Amtsblatt jünger und attraktiver zu machen: „Wichtig in der heutigen Zeit ist, die Bürger zu erreichen.“ Dafür wird es in Zukunft eine entsprechende Amtsblatt-App geben, auf der auch tagesaktuelle Ereignisse abrufbar sein werden.

Neben Katastrophenwarnungen der Verwaltung können darüber hinaus auch die Vereine direkt von ihren Veranstaltungen berichten und Texte und Fotos hochladen. Die Familie Weik rechnet mit der Inbetriebnahme der neuen App im ersten Quartal 2020. „Ich hoffe, dass wir das hinbekommen“, sagte Monika Ottinger in Anbetracht der vielen neuen technischen Herausforderungen, die auf die Vereine zukommen.

Info für Anlieger

Bei den zusätzlichen und neuen Terminen lud die Aurelia gleich selber und ganz kurzfristig ein: Am 21. und 22. September gibt es „Kunst bei Aurelia“ und eine Gemäldeausstellung im Sängerheim, die Vernissage findet am 21. September um 11 Uhr statt. Am 1. Oktober findet in der Vetter-Stiftung eine Informationsveranstaltung für die Anlieger der Goethe-Straße statt, und Bürgermeister Metz konnte für den 15. November zum Bürgertag einladen, „obwohl es der Gemeinderat noch nicht beschlossen hat“, wie er sagte. Ab 18 Uhr stehen im Rathaus die Büros für Interessierte offen, ab 20 Uhr gibt es eine Fragestunde, und im Anschluss einen Empfang, so die grobe Planung. Am 8. Dezember veranstalten die Gartenfreunde ihre Weihnachtsfeier. Und eine Voranfrage gab es von den Hundefreunden, die am 6. September 2020 die südwestdeutsche Meisterschaft in Ilvesheim ausrichten möchten.

Beim Thema Weihnachtsmarkt wollte Sabine Gantner von der Ambiente GmbH von den Vereinen wissen, „ob überhaupt Interesse seitens der Vereine an einem Weihnachtsmarkt besteht?“ Doch ohne genaue Zahlen und Informationen wollten die Vereine sich nicht festlegen lassen. Immerhin, der Termin steht schon fest, der Weihnachtsmarkt würde dann vom 20. bis 22. Dezember stattfinden.

Beim Rückblick auf die Kerwe sprach Metz von einem „Riesenglück mit dem Wetter“ und dass die Maßnahmen vom vorletzten Jahr gewirkt hätten: „Es war eine friedliche Kerwe“, so sein Fazit. Der Sonntag war zwar zu heiß, aber das „Familienfest sollten wir fortsetzen.“ Ottinger sprach dann das an, was viele betroffen machte: „Wir haben zu früh aufgehört“, aber Metz signalisierte da Gesprächsbereitschaft. Und unter Verschiedenes kam dann der Vorschlag, für den 23. Februar wieder einen Fasnachtsumzug zu organisieren. Wenn die Voraussetzungen stimmen und der TÜV mitmacht, dann sind alle dabei. dle

