Bürgertag im Rathaus

Um alle wichtigen Themen in Ilvesheim geht es beim Bürgertag am Freitag, 15. November, von 18 bis 21 Uhr. Die Verwaltung informiert die Bürger in den Büros und Sitzungsräumen des Rathauses, Schlossstraße 9, über aktuelle Projekte und Entwicklungen der Inselgemeinde.

Themen sind unter anderem die Umgestaltung der beiden Friedhöfe, die Bauprojekte auf dem Außengelände der Grundschule und der Goethestraße. Des Weiteren geht es um den Planungsstand des Kombibades, Bäume und Spielplätze in Ilvesheim, Integration und ehrenamtliches Engagement sowie Pläne zum Radschnellweg und der Landstraße 597 mit der neuen Neckarbrücke. Darüber hinaus werden die Gemeindefinanzen kompakt erklärt

In einer Diskussions- und Fragerunde um 20 Uhr haben die interessierten Bürger die Möglichkeit, Wünsche, Anregungen und Kritik vorzutragen. Ab 21 Uhr soll der Bürgertag mit einem gemütlichen Zusammenkommen ausklingen. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019