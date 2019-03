Bürgerurkunde drei Mal vergeben

Chapeau! Die Gemeinde Ilvesheim zieht den Hut vor 42 engagierten Bürgern für ihr ehrenamtliches Engagement sowie vor den besten Sportlern und Kulturschaffenden des Jahres 2018 in Ilvesheim. Grundlage für die jährlichen Ehrungen seit 2010 sind die Ehrungsrichtlinien. Ausgezeichnet wurden engagierte Mitbürger, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und dort helfen, wo die Verwaltung und der Staat an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen.

Höhepunkt bei der Ehrungsveranstaltung in der Mehrzweckhalle der Inselgemeinde war die Auszeichnung von Eugen Rödel, Rosie Pfeifer und Cosima Pender-Schmitt jeweils mit Bürgerurkunde und Anstecknadel der Gemeinde durch das Gemeindeoberhaupt Andreas Metz. Alle Drei haben sich in besonderem Maße um die Gemeinde verdient gemacht. Rödel (erkrankt, nicht anwesend) weißt zahlreiche Verdienste auf:. So war er zehn Jahre lang Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim (1985-1995), ist Vorsitzender der Ältestenmannschaft der Feuerwehr Ilvesheim, Sänger im Chor der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg, Vorstandsmitglied der Sonntagsrunde beim Karnevalsverein Insulana (KVI) 1951, war Fasnachtsprinz beim KVI, aktiver Sänger und Vizedirigent beim Männergesangsverein Germania Ilvesheim 1862 sowie Gründungsmitglied der DLRG.

In mehreren Vereinen aktiv

Pfeifer war 16 Jahre lang Kassiererin bei der Inselkerwe, ist seit Jahren Vorstandsmitglied beim Ilvesheimer Motorsport Club, aktiv beim KVI und seit 20 Jahren engagierte Teilnehmerin bei den Vereinsvertretersitzungen. Sie ließ wissen, dass ihr das Engagement beim KVI am meisten Freude bereite. Dritte im Bunde, mit der zweithöchste Auszeichnung der Inselgemeinde, war Pender-Schmitt, die seit vielen Jahren in der Pfarrei St. Peter Ilvesheim tätig ist und das Leben in der Kirche wesentlich mitgestaltet. Sie ist im Pfarrgemeinderat, im Stiftungsrat und Gemeindeteam aktiv und seit 24. März geistliche Begleiterin der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) Ilvesheim.

1. Platz beim Landeswettbewerb

Herausragende musikalische Akzente setzten Felix Jendritza und Aggelos Kamkinis von der Musikschule Ilvesheim mit ihrem Gitarrenspiel. Jendritza wurde im Verlauf des Ehrungsabends mit der Kulturmedaille in Silber für seinen 1. Preis beim Landeswettbewerb und seinen 3. Platz beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ (Solo-Gitarre) geehrt. Die Sportler- und Kulturmedaillen in Gold, Silber und Bronze wurden neben Jendritza an elf weitere Einzelpersonen vergeben: An das Rope Skipping AK3 Team der TSG Seckenheim (2. Platz bei den Deutschen Meisterschaften und 10. Platz bei der Weltmeisterschaft in Shanghai) mit den Ilvesheimerinnen Louisa Ivanovic, Maja Haubenhofer und Luisa Schwind sowie Paula Skorzinski aus Edingen-Neckarhausen.

Eine weitere Auszeichnung ging an die Arbeitsgemeinschaft (AG) „Kultur im Dunkeln“ der Schloss-Schule für die außergewöhnliche Begegnung mit der Erlebniswelt sehbehinderter Menschen (Auszeichnung nahm der stellvertretende Schulleiter Erich Rüger entgegen) und an die Handball-Damen-Mannschaft der Spielvereinigung 03 Ilvesheim (Aufstieg von der Landesliga in die Verbandsliga). Die Sportler- und Kulturmedaille in Gold erhielten Alea Heinen (1. Platz dhv-Deutsche Meisterschaft Agility Jugend) und Pia Essig (2. Platz Junior-European Open Agility) beide vom Verein für Hundesport Ilvesheim 1951. Mit Ehrenamtsbons und einem kleinen Geschenk wurde Bürgern gedankt, die im Stillen wirken, nicht in der ersten Reihe stehen – ohne die es jedoch nicht ginge.

Metz verdeutlichte: „Die Leistungen dieser Menschen sind der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält“. Der Bürgermeister stellte alle Geehrten – darunter Ehrenamtler, Sportler oder aber auch Kulturschaffende – vor und sorgte mit interessanten Interviews über das jeweilige Ehrenamt oder die Sportart für Kurzweil beim Ehrungsabend. Zum Abschluss des Veranstaltungsabends mit zahlreichen Auszeichnungen lud Bürgermeister Metz die Anwesenden zu einem kleinen Umtrunk mit den Geehrten ein.

Info: Fotostrecke unter www.morgenweb.de/ilvesheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019