Buntes Programm von drei Gastgebern

Freunde der drei Einrichtungen Regine-Kaufmann-Haus, Kindertagesstätte Zauberlehrling und Heinrich-Vetter-Stiftung sind am Dienstag, 10. Dezember zu einem heiter-besinnlichen Adventsnachmittag in die Goethestraße 15 - 21 eingeladen. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen, Bratwürste und Kartoffelpuffer am und im Regine Kaufmann-Haus. In der Kita sind Filzen und Waffeln backen, Glühwein, Kinderpunsch und Bastelarbeiten im Angebot. Ein Benefiz-Handarbeitsstand bietet Waren feil, und um 15.30 findet ein gemeinsames Adventsliedersingen statt. Um 16 und 17 Uhr ist ein je halbstündiger Vortrag „Weihnachten in der Kunst“ in der Heinrich-Vetter-Stiftung zu hören und zu sehen. Um 18 Uhr wird die New Flying Lips-Generation mit festlich-modernem Chorgesang ihren Beitrag zum „Ilvesheimer Adventsfenster“ leisten. sane

