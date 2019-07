Café der Kulturen im Vetter-Park

Zum zweiten Park-Café der Kulturen laden der Arbeitskreis Integration und das DRK am Dienstag, 16. Juli, die gesamte Bevölkerung ein. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr auf dem Gelände der Vetter-Stiftung in der Goethestraße 9. Die Verantwortlichen haben auch ein Programm zusammengestellt. Klassik bis Pop versprechen Henry Paul und Andreas Wille. Die Fairytales der Spielvereinigung Ilvesheim werden einen Tanz präsentieren. Stockbrot entsteht nicht im Backofen, sondern über dem Lagefeuer. Kinder können Armbänder basteln. Der Geschäftsführer der Heinrich-Vetter-Stiftung, Hartwig Trinkaus, bietet eine Kunstführung durch den Park an. Gepflegt werden soll auch das gemütliche Beisammensein. Mit mitgebrachten Speisen entsteht ein Buffet zur Stärkung. neu

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.07.2019