Café der Kulturen mit Fotoausstellung

Zum Café der Kulturen laden der Arbeitskreis Integration Ilvesheim und das DRK Mannheim am heutigen Dienstag, 20. März, ab 18 Uhr ins Jugendzentrum am Mühlkopf 4 ein. Ein geselliger Austausch zwischen Ehrenamtlichen, Geflüchteten und Interessierten aus der Bürgerschaft ist angesagt. Auf einem Buffet locken Köstlichkeiten. Im Mittelpunkt steht „Hier und Dort “, eine Photopräsentation mit Erläuterungen von Sharif Tavakuli mit Motiven von verschiedenen Fotografen, die in Afghanistan leben oder als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Sie zeigen Situationen aus dem Alltag und dokumentieren das gefährliche Leben in Afghanistan. Auch Kurzfilme und Musikstücke mit dem Saz, eine Art europäische Laute, sind angedacht. Um auch die Kinder zu beschäftigen ist ein Malwettbewerb unter Leitung von Doris Hartmann im Angebot. neu