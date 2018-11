Caritas sammelt ab Samstag

Die Caritas-Gruppe Ilvesheim sammelt auch in diesem Jahr wieder für wohnsitzlose Menschen in Mannheim und Umgebung. Der Caritas-Verband Mannheim lädt an Heilig Abend die bedürftigen Menschen zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Pfarrgemeinde hat mit Spenden immer dazu beigetragen, dass es eine schöne Feier mit Geschenken sein konnte.

Diese Aktion soll erneut unterstützt werden. Aber auch an bedürftige Ilvesheimer soll gedacht werden. Die Caritas-Gruppe sammelt ab 1. Dezember in der Vorabendmesse in der Friedhofskapelle Nord und ab dem 2. Dezember in der Kirche St. Peter. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Spenden in den Rorategottesdiensten sowie dienstags von 14 bis 17 Uhr im Gemeindehaus abzugeben.

Für die Artikel stehen wieder Körbe bereit. Erwünscht sind Hygieneartikel, wie Seife, Duschbad oder Zahnpasta, aber auch Süßigkeiten, Mützen, Schals, Socken und Handtücher. Die Aktion läuft bis zum 3. Adventswochenende. neu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018