CDU lädt zum Weinseminar

Anzeige

Der CDU-Gemeindeverband Ilvesheim lädt am Samstag, 21. April, zu einem Weinseminar ein. Dr. Eric Henn wird mit den Teilnehmern in die Welt des Rebensafts eintauchen und viele Weisheiten preisgeben. Klar, dass Weine zur Verkostung ausgeschenkt werden. Die Veranstaltung kostet inklusive Wein, Wasser und Imbiss das CDU-Mitglied 30 Euro, Nichtmitglieder zahlen 35 Euro. Anmeldungen nimmt CDU-Vorsitzender Georg Sommer unter 0172-7808541 oder per Mail an georg.sommer@cdu-ilvesheim.com entgegen. Anmeldefrist ist Sonntag, der 8. April. Die Veranstaltung findet am 21. April im Ludwig-Witz-Keller des Ilvesheimer Bürgerhauses „Hirsch“ statt. Beginn ist um 17.30 Uhr. neu