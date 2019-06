CDU lädt zur Tour durch die Flur ein

Was passiert mit dem Hallenbad? Wie sieht es aus mit schnellem Internet? Was geschieht mit dem Schulhof der Grundschule? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Tour de Flur. Der CDU-Gemeindeverband lädt am Samstag, 29. Juni, zu einer thematischen Fahrradtour durch Ilvesheim ein.

Dabei werden gemeinsam ausgewählte Stationen im und um den Ortskern der Gemeinde angefahren, die kommunalpolitisch von Interesse sind. Vor Ort wollen die Christdemokraten und Gemeinderäte der CDU über aktuelle Entwicklungen wie Finanzen, Digitalisierung, Mehrzweckhalle und vieles mehr informieren.

„Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie mit den politischen Vertretern ins Gespräch und erhalten wissenswerte Informationen zu neuen Fragestellungen in der Kommunalpolitik“, heißt es in der Einladung. Treffpunkt und Abfahrt ist um 14 Uhr am Checy-Platz. Zum Abschluss gibt es auf der Alla Hopp-Anlage einen gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen. Eingeladen sind alle interessierten Bürger. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus, wie die CDU abschließend mitteilt. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.06.2019