CDU lehnt das Kombibad ab

Die Ilvesheimer Fraktion der Grünen stimmte von Beginn an gegen den Neubau eines Kombibads. Jetzt traten auch die Ratskollegen von der CDU auf die Bremse und versagten dem Projekt das Plazet. Freie Wähler und SPD sind bei ihrer Zustimmung zur 14,5-Millionen-Euro-Investition geblieben. So erhielt der am Donnerstagabend vorgelegte Vorentwurf mit 10:6 Stimmen dennoch eine Mehrheit.

Gleichzeitig erteilte die Ratsmehrheit der Verwaltung den Auftrag, eine Informationsveranstaltung zu organisieren. Besonders pikant: Ein Bürgerentscheid aus dem Jahre 2015 bindet den Gemeinderat und die Verwaltung bis zum 13. Dezember dieses Jahres an das Votum der Bürger für den Neubau des Kombibads. „Seit zehn Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema“, holte Bürgermeister Andreas Metz weit aus und rief die Entwicklung in Erinnerung. In Zukunftswerkstätten plädierten Bürger schon früh für das Kombibad. Im Jahre 2015 stimmte der Gemeinderat für das Projekt. Der Grundsatzbeschluss wurde bei einem Bürgerentscheid bestätigt.

Vor zwei Jahren hat das Kommunalparlament das Büro Kplan mit der Planung beauftragt. Im September 2017 legten die Planer ihre Baukostenermittlung in Höhe von 14,5 Millionen Euro auf den Tisch. Den von der CDU geforderten Finanzierungsplan hat die Verwaltung ausgearbeitet und dabei eine Wunschvariante vorgelegt. Danach sollten zehn Millionen Euro aufgenommen werden. In der Rücklage blieben dann noch 4,2 Millionen Euro. Bei einem Zinssatz von 2,5 Prozent (Laufzeit 30 Jahre) hat die Verwaltung eine jährliche Annuität in Höhe von 475 000 Euro errechnet.