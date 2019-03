CDU und Grüne lehnen Haushalt ab

„Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht der Parlamente“, argumentierte Bürgermeister Andreas Metz bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. In Anwesenheit aller Gemeinderäte sowie zahlreicher Besucher präsentierte das Ortsoberhaupt einen Haushaltsentwurf für 2019, der sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert zeigt – und die Zustimmung des Kommunalrechtsamts erhielt. Mit den Stimmen von SPD, Freien Wählern und Bürgermeister Metz wurde der zweite doppische Etat mehrheitlich verabschiedet. Die Grünen als auch die CDU versagten dem Haushalt ihre Zustimmung. Das liegt am geplanten Kombibad, das beide Fraktionen ablehnen.

Die CDU lehnt „die Verantwortung für die unumkehrbaren Folgen dieser Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt“ ab, begründete Barbara Hefner. Sie hatte düstere Zukunftsaussichten an die Wand gemalt – quasi vom Königsrecht in den Bettlerstatus. „Aus Verantwortung für diese Gemeinde“ hatte Grünen-Sprecher Michael Haug dem Entwurf die Zustimmung versagt.

Keine Kreditaufnahme

Bürgermeister Andreas Metz hatte vor der Abstimmung das Zahlenwerk in Ansätzen skizziert (wir berichteten mehrfach). Aktuell müsse, so Metz, kein Geld aufgenommen werden. Zu Beginn des Jahres lagen auf der hohen Kante nämlich noch 6,7 Millionen Euro, die sich zum Jahresende um eine Million Euro verringert haben. In der mittelfristigen Finanzplanung ist der erste Bauabschnitt fürs Kombibad (Hallenbad) sowie eine Kreditaufnahme für 2021 in Höhe von fünf Millionen Euro eingeplant.

Freie Wähler: „Das Glas ist halbvoll und der Pegel steigt.“ Peter Riemensperger (Freie Wähler) blickte positiv gestimmt auf den Haushalt – auch wenn er mit einem Minus in Höhe von 1,1 Millionen Euro abschließe. Die Aufwendungen seien höher als die Erträge, was auf Dauer nicht sein dürfe, führte der Sprecher fort. Doch der erforderliche Konsolidierungskurs sei, so Riemensperger, längst eingeschlagen. Im Vergleich zum Vorjahr weise der aktuelle Etat bereits eine Verbesserung um 700 000 Euro auf, argumentierte der Kommunalpolitiker. Mit Blick auf diese Entwicklung war es für Riemensperger keine Frage, dass die realistische Möglichkeit bestehe, den Wunsch der Mehrheit der Bürger zu erfüllen und ein Kombibad in Angriff zu nehmen, beginnend mit dem Hallenbad.

„Die Chance wollen wir Freien Wähler ergreifen“, machte der Sprecher klar. Das Kombibad sei solide finanziert und habe auch den Segen des Kommunalrechtsamts, so der FWler. Trotz dieser Investition nehme die Kommune weitere wichtige Investitionen in Angriff, wie den Schulhof oder die Goethestraße.

CDU: Sprecherin Barbara Hefner monierte, dass die Zustimmung des Kommunalrechtsamts nur durch eine Senkung der Investitionskosten erreicht wurde. Nur die Mittel zur Errichtung eines Hallenbads würden in der Investitionsübersicht eingestellt, kritisierte die Sprecherin. Zusätzlich werde der Haushalt durch Aufschieben von Investitionen entlastet. Jahr für Jahr registriere die Gemeinde Fehlbeträge. FW und SPD verfolgten eine Politik, die hauptsächlich auf das Prinzip Hoffnung setze, übte Hefner Kritik an den Kollegen. Es sei ihr unverständlich, wie verantwortungsvolle Gemeinderäte die Augen so vor der Realität verschließen könnten. Sie verwies auf ein Defizit von 1,1 Millionen Euro in 2019, das sich bis 2022 auf 5,5 Millionen Euro summieren werde. Sie prognostizierte für 2023 ein Minus von acht Millionen Euro im Ergebnishaushalt.

Die Finanzierung des Bads sieht die CDU nicht gegeben. Bei 15 Millionen Euro für das Projektentfielen auf jeden Bürger 1612 Euro, hat die Christdemokratin errechnet. Sie räumte ein, dass die Ablehnung eines Haushalts ein gravierender Schritt sei, doch wolle jeder CDU-Rat damit verdeutlichen, dass er jegliche Verantwortung für die Folgen dieser Entscheidung ablehne. Zur Mitarbeit, so Hefner, erkläre sich die Fraktion aber bereit.

SPD: Auch für die SPD sei das Glas halbvoll, griff Dagmar Klopsch-Güntner den Vergleich der FW auf. Sie freute sich über einen Überschuss von knapp 430 000 Euro im Finanzhaushalt. Zudem listete sie zahlreiche Projekte auf, die die Kommune verwirklicht habe. Und das obwohl man von der CDU seit 2000 höre, dass die Gemeinde mittelfristig pleite sei, führte die Sozialdemokratin aus. Den Vorwurf von Christdemokratin Hefner, wonach die SPD die Augen vor der Realität verschließe und verantwortungslos arbeite, wies Klopsch-Güntner als unsachlich zurück. Sie zitierte die Landesverfassung, in der den Gemeinden das Recht zur Selbstverwaltung eingeräumt werde. Für die SPD sei es keine Frage, dass sie mit diesem Paragrafn im Rücken das Kombibad bauen wolle, führte die Sprecherin aus. Das Versprechen gegenüber den Bürgern will, so Klopsch-Güntner, die SPD halten.

Grüne: „Wir Grünen sind enttäuscht über das gebrochene Versprechen, 200 000 Euro jährlich einzusparen, und werden weder der Verpflichtungsermächtigung für ein Millionengrab zustimmen, noch der Finanzplanung“, äußerte sich Fraktionssprecher Michael Haug. Der Beschluss, strukturell 200 000 pro Jahr einzusparen, führte ins Desaster, klagte Haug. Die Ergebnisverbesserung resultiere, so der Grüne, allein aus steigendem Steueraufkommen und der großzügigen Unterstützung der grün-schwarzen Landesregierung. Der eigene Beitrag zum Sparen sei leider negativ. Hinzu komme, dass eine Verpflichtigungsermächtigung mit einer Summe von 11,6 Millionen Euro vorgesehen sei, so der Grünen-Rat.

Damit soll nur das Hallenbad finanziert werden. An ein Feibad sei dann nicht mehr zu denken, prophezeite Haug. „Mit der Verweigerung von Einsparungen und durch verantwortungslose Verschuldung richten Sie die Gemeinde finanziell zugrunde“, formulierte Haug in Richtung der Badbefürworter.

