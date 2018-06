Celine qualifiziert sich für die DM

Die drei Erstplatzierten (Klasse 3) der swhv Verbandsmeisterschaft in Ilvesheim:

1. Wera Hahn vom VdH Markgröningen mit ihrem Hund Tending Wonderful und 300 Punkten.

2. Klaus Walzel (HSV Schnaitheim, mit Raven with Magic Eyes; 287,5 Punkte).

3. Franz Walter (VdH Aalen, mit Ellis from the Cottage of Harmony; 283,75 Punkte). fase