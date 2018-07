Chor singt: „Wir fühlen uns sehr wohl hier“

Anzeige

Sommer, Sonne, Sonnenschein – perfekte Vorraussetzungen für das Sommerfest der Blindenschule im Schloss in Ilvesheim. Samstagmittag eröffnen die sogenannten „Blind Snakes” das 150-jährige Bestehender Schule. Das selbst komponierte Lied „Secrets” von Serena Yilmaz versetzt das Publikum in eine heitere Atmosphäre.

Wohlgestimmt begrüßt Schulleiterin Stephanie Liebers das Publikum. „Ich danke herzlich“, freut sich Liebers über alle unterstützenden Helfer und Partner-Instutitionen. „Man merkt, dass die Parkplätze mal wieder sehr rar ums Schloss sind“, macht die Schulleiterin die Gäste auf die Besucherzahl aufmerksam. Weiter geht es mit dem „Schloss-Schul-Lied“, das derzeitige als auch ehemalige Schüler und Lehrer im Chor singen. „Wir fühlen uns sehr wohl hier, wir freuen uns hier zu sein“, heißt es im Refrain.

Doch nicht nur musikalische, sondern auch Theater-Einlagen liefert die Schlossschule. In der Begrüßungsrunde zeigen die jungen Schauspieler bereits „best of“ Einblicke in das Musical „150 Jahre im Schloss“, welches später am Tag nach dem Rollstuhltanz stattfindet. „Erhalten sie einen Einblick in das Leben damals“, lädt Stephanie Liebers freundlich dazu ein.