Chorgesang über Telefon

Der Männergesangverein (MGV) Aurelia Ilvesheim hält trotz der aktuellen Corona-Krise ein Angebot für seine Mitglieder aufrecht. So profitieren die Sängerinnen und Sänger von Formaten, die manche Chorleiter bereits vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen ins Leben gerufen haben. Bei den „Happy Singers“, einer bestimmten Gruppe im Verein, ist es schon länger üblich, dass der Chorleiter Michael Leibfried von neuen Singstücken Tonaufnahmen macht und sie über seine Dropbox – einen über das Internet für alle Befugten zugänglicher Ordner – mit den Chormitgliedern teilt.

Jetzt hat auch Peter Imhof mit den restlichen Chören nachgezogen und Tonaufnahmen von Stücken, die neu erlernt werden sollen, erstellt. Er verteilt die Stücke über E-Mail oder Dropbox, damit die Sänger zu Hause üben können und nicht so viel Zeit verloren geht. Zudem gab es einen interessanten Vorschlag eines Sängers: Jeder sollte exakt zum Beginn der Chorprobe den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, vom Freizeichen, das aus dem Hörer erklang, zwei Töne tiefer gehen und dann gemeinsam ein dem Chor bekanntes Lied anstimmen. Darüber hinaus haben sich die Chormitglieder in Whatsapp-Gruppen zusammengetan und tauschen sich täglich aus.

Wie bereits berichtet, sind das geplante Männerchorkonzert im März und die Theaterabende wegen der aktuellen Situation abgesagt worden. Seit dem 14. März ist das Sängerheim für Veranstaltungen bis auf Weiteres geschlossen. Die Theaterspieler proben laut Verein trotzdem weiter. „Wir hoffen alle, dass die Aufführungen wie geplant im Oktober stattfinden können“, teilt der Vorstand des MGV mit. Alle bereits gekauften Karten behalten bis dahin ihre Gültigkeit. red

