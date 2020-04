Consonanza probt online

Eigentlich wollte die Chorgruppe Consonanza, die aus Sängerinnen und Sängern aller Chöre von Peter Imhof besteht, Ende Mai zu einer Chorreise in die Wildschönau aufbrechen. Alle zwei Jahre unternehmen die Sängerinnen und Sänger eine solche Reise. Die hat sie schon ins Ausland geführt, beispielsweise nach Kanada oder Argentinien. Inzwischen wählt man eher näher gelegene Ziele wie etwa den Bregenzer Wald, die Mosel oder eben die Wildschönau. Gernoth und Lotte Herweh hatten alles bestens vorbereitet, ein Hotel gebucht, sich Gedanken um das Begleitprogramm gemacht.

Chorleiter Peter Imhof hatte das Konzertprogramm zusammen gestellt und sich mit seinem Chor bereits intensiv darauf vorbereitet. Doch dann kam Corona. Anfangs dachte man noch, die Reise könne dennoch stattfinden, doch inzwischen weiß man, dass das nicht möglich ist. Dafür haben auch alle Sängerinnen und Sänger Verständnis, obwohl die Enttäuschung dennoch groß ist.

Verschoben auf 2021

Die Reise wurde vorerst auf das nächste Jahr verschoben, doch niemand kann derzeit genau sagen, wie die Lage dann ist. Normalerweise trifft sich Consonanza alle vier Wochen im Sängerheim im Ilvesheim zum gemeinsamen Proben. Auch das ist im Moment leider nicht möglich. Für Januar ist aber ein Konzert in Seckenheim vorgesehen und natürlich hoffen sowohl Chorleiter als auch Sängerinnen und Sänger, dass es stattfinden kann.

Die Noten für dieses Konzert sind bereits gekauft und liegen in den Notenschränken. Damit sich der Chor schon einmal damit beschäftigen kann, hatte Chorleiter Imhof die Idee, die Noten einfach online zu verschicken und zusätzlich sämtliche Chorstimmen einzusingen. Die hat er dann als Audio-Datei an seine Sängerinnen und Sänger verschickt.

Nun hat jeder die Möglichkeit, am heimischen PC, Laptop oder mit dem Smartphone zu üben und sich mit den neuen Chorsätzen vertraut zu machen. Zusätzlich zu den einzelnen Stimmen hat Peter Imhof nämlich auch noch den Gesamtchor aufgenommen. „Das kann zwar alles die Chorprobe nicht ersetzen“, so der erfahrene Chorleiter: „Doch meine Sängerinnen und Sänger sind so mit dem neuen Notenmaterial schon mal vertraut, das macht die Singstunde, wann auch immer sie wieder stattfinden kann, etwas einfacher“. Imhof hofft, dass auch alle Sänger dieses Angebot, welches er übrigens bei allen seinen Chören gemacht hat, annehmen. Zeit dafür sollte ja genug sein.

