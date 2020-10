Corona-Inzidenz in der Region: Hohe Unterschiede

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis hat sich in den vergangenen Tagen auf einem Wert knapp unter 30 eingependelt. Am Dienstag meldete das Landratsamt 21 neue Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag. Innerhalb der vorangegangen sieben Tage summierten sich die neu bestätigten Infektionen somit auf 161. Gerechnet auf 100 000 Einwohner - der Kreis hat etwa 548 000 - ergibt das eine sogenannte Inzidenz von gerundet 29,4.

In den einzelnen Städten und Gemeinden kann der Wert dabei sehr unterschiedlich ausfallen. In Ilvesheim etwa liegt er seit Tagen hoch - am Dienstag noch bei 86. Die absoluten Zahlen dürften gleichwohl auf die meisten Bürger viel weniger erschreckend wirken. Demnach gibt es in der Inselgemeinde noch neun aktive Fälle, also akut Corona-Infizierte in Isolation. Das ist nicht ganz jeder 1000. der rund 9300 Bürger. Schriesheim kommt mit einer Inzidenz von Null im Vergleich der Kommunen im Umkreis in dieser Momentaufnahme am besten weg.

Vier Personen gelten in der Weinstadt noch als infiziert, in sieben Tagen war zuletzt keiner mehr hinzu gekommen. In Hirschberg hat sich innerhalb einer Woche zuletzt eine Person angesteckt (Inzidenz 10,1), in Ladenburg waren es drei Personen (25,4), und in Edingen-Neckarhausen fünf (35,2). Sieben neu bestätigte Corona-Fälle gab es in Heddesheim seit vergangenen Dienstag (59,8), neun Infizierte waren auch hier zuletzt noch in Isolation.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020