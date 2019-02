„Damals noch handgestrickt“

Mit einem Gitarrenintro, gezupft von Andreas Wendolsky, beginnt die Veranstaltung „Grüne gestalten das Land, Grüne gestalten Ilvesheim“, zu der die Grünen Ilvesheim anlässlich ihres 35-jährigen Bestehens an diesem Samstagvormittag geladen haben. Zwei jazzige Lieder folgen, jetzt wird Wendolsky auch von seinen beiden Töchtern gesanglich und mit der Querflöte begleitet. Im Bürgerhaus Hirsch sind alle Plätze belegt. Helga Zühl-Scheffer, die Vorsitzende des Ortsverbandes, ergreift das Wort. Sie dankt Bürgermeister Andreas Metz und Uli Sckerl, dem Grünen-Landtagsabgeordneten aus Weinheim, sowie Fadime Tuncer, der Vorsitzenden des Kreisverbandes Neckar-Bergstraße, für ihr Kommen.

Landespolitische Themen

Sckerl greift in seinem Vortrag viele landespolitische Themen auf, angefangen bei der Finanzpolitik und Wirtschaft. Er gebe gerne zu, dass Baden-Württemberg in dieser Hinsicht „vom Glück verwöhnt“ sei. Dies sei vor allem der mittelständischen Industrie geschuldet. Fünf Landeshaushalte ohne neue Schulden seien dadurch möglich geworden.

Im Bereich der Bildung seien in den vergangenen acht Jahren vor allem die Gemeinschaftsschulen etabliert worden, so beispielsweise in Heddesheim. Wohnen sei ein weiteres wichtiges Thema, im Land fehlten schätzungsweise 80 000 bezahlbare Wohnungen. Klimapolitik habe Ministerpräsident Kretschmann jetzt zur Chefsache erklärt, dies wünsche sich Sckerl auch für die Bundesebene. Die Freitagsdemonstrationen von Schülern zeigten, wie ernst das Thema Umwelt genommen werden müsse. Die gute finanzielle Lage sei auch genutzt worden, um die Kommunen zu stärken. Auch Ilvesheim habe bereits profitiert.

Nach einer kurzen Pause mit Musik unternimmt Helga Zühl-Scheffer einen Rückblick in das Jahr 1980, dem Gründungsjahr der Grünen auf Bundesebene. Waldsterben, Atomkraftwerke, Überwachung und andere Probleme hätten damals zur Parteigründung geführt. Niemand hätte seinerzeit gedacht, dass Frauen- und Friedensbewegungen sowie Umweltverbände sich derart durchsetzen würden, ja die aktuell zweitstärkste Kraft auf Bundesebene stellen könnten. Bei den Grünen in Ilvesheim sei es dann im Frühjahr 1984 soweit gewesen. Auch der amtierende Bürgermeister Andreas Metz sei bei der Gründungsveranstaltung dabei gewesen.

„Otto, stell den Sekt kalt!“

„Otto stell den Sekt kalt, wir kommen“, habe damals auf einem der Transparente der Grünen in Ilvesheim gestanden, eine Anspielung auf den damaligen Bürgermeister Otto Trapp. Und tatsächlich: Die Grünen gewannen auf Anhieb zwei Sitze. Arno Feuerstein, 62, erhielt damals einen davon und berichtet: „Heute sind die Grünen sehr professionell, damals war es noch handgestrickt. Die Transparente zeichneten wir von Hand!“

Die Themen aber seien über die Jahrzehnte ähnlich geblieben, sagt Zühl-Scheffer und zählt einige der jüngsten Aktionen ihrer Partei auf. So angergierten sich die Grünen beispielsweise für die Solaranlagen auf dem Dach der Ilvesheimer Schule, die seit September letzten Jahres Strom produzieren, organisierten Müllsammelaktionen und etablierten ein Büchertauschregal.

Bei Musik und Gesprächen klang die Geburtstagsmatinee aus.

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.02.2019