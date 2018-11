„Es findet sich niemand.“ Eine Stunde nach Beginn der außerordentlichen Mitgliederversammlung war die Auflösung des Bundes der Selbstständigen (BdS) Ilvesheim traurige Gewissheit. Klaus Schäfer, der als BdS-Geschäftsstellenleiter Baden-Württemberg den führungslosen Ortsverein seit Monaten leitete, beantragte mangels personeller Alternativen die Auflösung. Die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden wurde knapp erreicht: Sechs BdS-Mitglieder waren in die „Krone“ gekommen, vier stimmten für das Ende des örtlichen Gewerbevereins.

Gang zum Registergericht

„Das Ergebnis ist bedauerlich, aber nicht überraschend“, drückte Klaus Schäfer seine Gemütslage aus. Für das Ehrenmitglied Dieter Münster war die Entwicklung samt dem Aus einfach „traurig und sehr enttäuschend“. Erfolglos hatte er versucht, Mitglieder zur Übernahme von Verantwortung zu bewegen. Zum 31. Dezember 2018 wird der Ortsverein aufgelöst. Klaus Schäfer wird die Mitglieder über diesen Schritt schriftlich informieren. Es folgt der Gang zum Registergericht. Die Aufgaben von Liquidatoren wird die BdS-Geschäftsstelle übernehmen. Unter 65 Jahre Interessensvertretung wird somit ein Schlussstrich gezogen.

Veranstalter und Organisator

Seit 1953 stand der BdS Ilvesheim aber auch als Veranstalter und Organisator von Bayrischen Abenden, Leistungsschauen, Weihnachtsmärkten, Martinsumzügen, der Fischernachen-Verleihung oder der Kerwe im Blickpunkt. Dem schleichenden Prozess der Auflösung stellte sich letztendlich niemand mehr in den Weg. Auch Bürgermeister Andreas Metz konnte dies nicht verhindern. Das Ortsoberhaupt hatte gehofft, Ansprechpartner für die Verwaltung zu finden. Dies sei vor dem Hintergrund, dass über 800 Gewerbetreibende in der Gemeinde aufgelistet seien, wichtig, so Andreas Metz – aber auch wegen des Bauprojekts L 597. „Die L 597 ist eine große Chance für die Gemeinde“, machte Metz klar. Der Bau werde Positives in der Kommune bewirken, ist er sich sicher. Veränderungen seien auch für die Ilvesheimer Geschäfte von Belang. In einem „Standortforum Ilvesheim“ sollte sich der BdS mit der Thematik auseinandersetzen und möglichst Alternativen entwickeln. Am 18. Oktober fand eine Initiativveranstaltung statt.

Bei der Gruppe indessen bleibt der BdS Ilvesheim jetzt aber außen vor. Dennoch will das Ortsoberhaupt die Veränderungen durch den Neubau L 597 mit neuer Neckarquerung eruiert wissen. Er schlug vor, den Kreis für ein Standortforum zu öffnen. Er brachte zusätzlich Gemeinderäte und die Verwaltung ins Gespräch. Analog der bewährten Zukunftswerkstätten könnte die Thematik von einem größeren Interessentenkreis bearbeitet werden, stellte sich Metz vor. Die BdSler Michael Lösch und Dieter Münster signalisierten hierfür Bereitschaft.

Keine Mitarbeit im Kreisverband

Während der Versammlung waren Vorschläge gemacht worden, den Ortsverein in irgendeiner Form zu erhalten. So schlug Klaus Schäfer die Integration in andere BdS-Vereine vor, beispielsweise auch in den Kreisverband. Hier, so Schäfer, könnten BdS-ler aus Ilvesheim mit Unterstützung die Thematik L 597 bearbeiten. Eine gewisse Selbstständigkeit wäre dabei noch gegeben, so Schäfer. Nachdem sich auch für die Mitarbeit im Kreisverband niemand fand, war das Aus für den BdS Ilvesheim beschlossene Sache.

