Das Freibad früher abreißen

Am alten Standort des Ilvesheimer Freibads soll das neue Kombibad entstehen. Voraussetzung ist hierfür der Abriss der alten Einrichtung. Der Gemeinderat hat dem Abbruch bei seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Dabei gab es keine Gegenstimme – gleichwohl aber für den Vorentwurf (wir berichteten am Samstag). Denn die Grünen und auch die CDU haben sich wegen einer „zu hohen finanziellen Belastung“ der Kommune gegen das Projekt ausgesprochen. Aktuell waren Investitionskosten in Höhe von 14,5 Millionen Euro errechnet worden. Mit den Stimmen von SPD und Freien Wählern passierte der Vorentwurf aber die Ratshürde.

Die Entscheidung für den Abbruch des maroden Freibads fiel frühe als geplant. Denn die Einrichtung sollte noch in diesem Sommer für Schwimmer und Erholungssuchende öffnen. Ein Wasserverlust von täglich 100 000 Litern hätte für eine nur kurze Zeit eine kostenintensive Sanierung erfordert. Dies sah die Kommune als nicht mehr wirtschaftlich an und öffnete daher das Bad für diese Saison nicht mehr. Mit der Ratszustimmung kann die Gemeinde die Abbrucharbeiten ausschreiben. Hat das Kombibad weiterhin eine Mehrheit, kann sich der Bürger auf die geplante Fertigstellung Ende 2021 freuen.

Das Plazet des Kommunalparlaments erhielten Tiefbauarbeiten im Bereich des Freibads. Das Büro H&S Ingenieure GmbH (Schwetzingen) erhielt den Zuschlag für die Planung und Betreuung. Die Kosten hierfür liegen bei 16 423 Euro. Die Hauptwasserleitung weist durch Wurzeln starke Schäden auf. Diese Leitung soll versetzt und durch eine neue Abwasserleitung ersetzt werden. Ebenso ist es vorgesehen im Zuge dieser Tiefbauarbeiten die Trinkwasserleitung aus dem Freibadgelände herauszunehmen. neu