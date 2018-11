„Das geht nur in Abstimmung mit Behörden“

Schranken an Unterführungen und Gehwegübergängen behindern oftmals Fahrradfahrer mit Anhänger. Eine Verbreiterung könnte Abhilfe schaffen und eine freie Fahrt ermöglichen. Aus diesem Grund hat die CDU einen Antrag gestellt, in dem sie fordert, dass der Bauhof den Abstand der Abschrankungen verbreitert. Dies soll an den Unterführungen Ladenburger Straße, Feudenheimer Straße und Goethestraße sowie an der Querung zwischen der Straße Starenhöhe und dem Weg zum Damm geschehen.

Radfahren attraktiver machen

Die CDU wolle, so Barbara Hefner, mit dem Antrag das Radfahren in der Gemeinde attraktiver machen. „Das geht nur in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden“, gab Bürgermeister Andreas Metz zu bedenken. Danach erfordere die Verwirklichung des Antrags die Zustimmung des Straßenverkehrsamts des Rhein-Neckar-Kreises. Vorbehaltlich dieser Entscheidung wurde dem CDU-Antrag zugestimmt. Peter Riemensperger (Freie Wähler) fand die Initiative eine gute Idee. Er stimmte zu, weil das Straßenverkehrsamts involviert werde. Dieter Gustav Bühler (SPD) sah dies ebenso. Er ab ferner zu bedenken, dass die Sicherheit für jeden Nutzer der Unterführung gewährleistet sein müsse. Er habe seine Zweifel, wenn durchgerauscht werde.

Michael Haug (Grüne) wertete den Antrag als einen Schritt in die richtige Richtung. Es gebe aber noch viel zu tun, so der Grüne. In diesem Zusammenhang wurde auch dafür gestimmt, die Situation in der Ringstraße zu verbessern. Dieter Gustav Bühler hatte entsprechende Zustände kritisiert.

Das gärtnergepflegte Grabfeld auf dem Friedhof Mitte wird erweitert. Die Räte gaben grünes Licht. Die Genossenschaft der badischen Friedhofsgärtner wird die Arbeiten ausführen. neu

