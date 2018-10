Das Gesicht der Gemeinde geprägt

Ilvesheim trauert um Otto Trapp. Der ehemalige Bürgermeister der Insel-Gemeinde ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Trapp hielt von 1963 bis 1991 als Ortschef die Gemeindezügel fest in der Hand. Am morgigen Mittwoch, 31. Oktober, wird der verstorbene Altbürgermeister um 11 Uhr auf dem Friedhof Mitte beigesetzt. Auf Wunsch des Verstorbenen und seiner Familie sollen keine Nachrufe gehalten und auf Blumengaben verzichtet werden – dafür ist aber ein Spendenkonto „Förderverein St. Vincent Hospiz“ eingerichtet.

28 Jahre hat Otto Trapp die Geschicke der Insel-Gemeinde zum Wohl ihrer Bürger geleitet. Dabei hat er seinen tadellosen Kurs nie verlassen. Trapp galt als stets korrekt, als ein Mann der Tat und nicht der großen Worte. Am 31. Juli 1991 ging die Ära Trapp zu Ende, als das 65-jährige Ortsoberhaupt aus dem Amt schied.

Mit 37 Jahren hatte der Ratsschreiber nach seinem Wahlsieg offiziell am 10. Oktober 1963 den Chefsessel im Rathaus eingenommen. Seine Gemeinde war ihm nicht unbekannt. Seit 1949 war er in der Verwaltung tätig, ab 1955 mit Beamtenstatus. Die Ilvesheimer schenkten dem Bürgermeister Otto Trapp bei Wahlen in den Jahren 1971 und 1983 für acht, respektive zwölf weitere Amtsjahre das Vertrauen.

Der Steuermann hielt das Gemeindeschiff auf Kurs. Das Bild der Kommune hat er entscheidend mitgeprägt. Unter seiner Federführung wurden kommunale Einrichtungen wie die Friedrich-Ebert-Schule, das Hallenbad, die Neckarhalle, die Mehrzweckhalle, das Feuerwehrgerätehaus, die Gemeindebücherei, der Friedhof Nord, das Bürgerhaus „Hirsch“ oder das Rathaus geplant und realisiert. Auch die Umgehungsstraße wurde gebaut. Das Freibad wurde unter in seiner Amtszeit renoviert. Bei der Eröffnung im Jahre 1971 demonstrierte das Ortsoberhaupt einen Köpfer in perfektem Stil. Und auch für den Erhalt von Ilvesheims Selbstständigkeit setzte sich Otto Trapp erfolgreich ein.

Seine Kompetenz und sein Sachverstand wurden mit mehreren Auszeichnungen gewürdigt. 1983 erhielt Trapp die Ehrenmedaille des Gemeindetags Baden-Württemberg, 1986 den Fischernachen des örtlichen Bundes der Selbstständigen und 1991 die silberne Ehrenmedaille des Kreises.

Korrekter Sachwalter

Der korrekte Sachwalter der Bürgerschaft hat im Jahre 1957 geheiratet, das Paar freute sich über drei Kinder. Die Familie gab ihm Rückhalt und Ausgleich, der Sport Fitness. Mit Wandern, Schwimmen und Radfahren hielt sich Otto Trapp fit. Das Sportabzeichen machte er einst im Vorbeigehen. Noch vor zwei Jahren bewegte er sich zudem bei den Jedermännern der SpVgg Ilvesheim. Als engagiert und zuverlässig erlebten ihn seine Sportkameraden. Die Geselligkeit pflegte er immer noch, auch wenn er sich nicht mehr aktiv an den Übungsstunden beteiligen konnte. Aus der aktuellen Lokalpolitik hat sich Otto Trapp nach seiner Pensionierung herausgehalten.

Das Geschehen hat er aber mit Interesse verfolgt, was er auch beim Stammtisch der Altgemeinderäte und Altbürgermeister unter Beweis stellte. Äußerst höflich und korrekt begegnete er seinen Mitbürgern. Für eine nette Begrüßung, einen Handschlag und ein kurzes Gespräch nahm er sich immer Zeit.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018